아파치 IoTDB는 사물 인터넷(IoT)을 위해 특별히 제작된 시계열 데이터베이스로, 수백만 개의 센서에서 매일 수십억 개의 데이터 포인트가 도착하는 산업용 IoT 워크로드를 위해 처음부터 설계되었습니다. 가벼운 컬럼형 TsFile 형식은 일반적인 관계형 데이터베이스가 따라올 수 없는 압축률을 달성하며, 1초 미만의 분석 쿼리와 트리 기반 장치 스키마는 실제 산업 장비가 구성되는 방식을 모델링합니다.

VPS에 아파치 IoTDB를 자체 호스팅하면 제조, 에너지, 운송 및 스마트 시티 프로젝트에 Grafana, Spark, Flink, Kafka, MQTT와 기본적으로 통합되는 개인 원격 측정 백엔드를 제공합니다. 지표당 비용을 지불하거나 센서 데이터를 타사 클라우드로 전송할 필요가 없습니다.