Apache IoTDB 원클릭 설치.
엣지에서 고처리량 수집, 1초 미만 쿼리, 초고압축을 제공하는 산업용 IoT 시계열 데이터베이스.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache IoTDB 활용으로 만들 수 있는 것
아파치 IoTDB는 사물 인터넷(IoT)을 위해 특별히 제작된 시계열 데이터베이스로, 수백만 개의 센서에서 매일 수십억 개의 데이터 포인트가 도착하는 산업용 IoT 워크로드를 위해 처음부터 설계되었습니다. 가벼운 컬럼형 TsFile 형식은 일반적인 관계형 데이터베이스가 따라올 수 없는 압축률을 달성하며, 1초 미만의 분석 쿼리와 트리 기반 장치 스키마는 실제 산업 장비가 구성되는 방식을 모델링합니다.
VPS에 아파치 IoTDB를 자체 호스팅하면 제조, 에너지, 운송 및 스마트 시티 프로젝트에 Grafana, Spark, Flink, Kafka, MQTT와 기본적으로 통합되는 개인 원격 측정 백엔드를 제공합니다. 지표당 비용을 지불하거나 센서 데이터를 타사 클라우드로 전송할 필요가 없습니다.
Apache IoTDB의 주요 특징
TsFile 컬럼형 저장소
시계열 데이터에 최적화된 목적 지향적인 컬럼형 스토리지 형식은 기존 데이터베이스 대비 최대 20:1의 압축률을 제공합니다.
고처리량 수집
쓰기 작업이 많은 워크로드에 최적화된 로그 구조화 병합 트리를 사용하여 저전력 IoT 장치에서 초당 수백만 건의 쓰기 작업을 처리합니다.
트리 기반 장치 스키마
계층적 경로 모델은 공장과 차량이 센서를 구성하는 방식을 반영하며, 교차 장치 집계 쿼리를 위해 퍼지 와일드카드를 활용합니다.
네이티브 프로토콜 지원
JDBC, Thrift RPC, REST API V2, 및 MQTT 수집을 통해 모든 장치, 대시보드 또는 분석 도구가 사용자 지정 어댑터 없이 연결할 수 있습니다.
Grafana 및 Spark 준비 완료
Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka, Hadoop용 공식 커넥터는 IoTDB를 기존 파이프라인을 위한 드롭인 시계열 백엔드로 전환합니다.
Hostinger에서 Apache IoTDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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