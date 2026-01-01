Dashy는 모든 서비스, 애플리케이션 및 북마크를 위한 아름답고 사용자 정의 가능한 홈 페이지를 제공하는 자체 호스팅 개인 대시보드입니다. 수백 개의 내장 아이콘, 광범위한 위젯 생태계 및 시각적 구성 편집기를 통해 YAML 파일을 편집하지 않고도 맞춤형 인터페이스를 구축할 수 있습니다. 실시간 상태 확인 기능이 서비스를 지속적으로 모니터링하여 항상 서비스의 작동 여부를 알 수 있습니다.

VPS에 Dashy를 자체 호스팅하면 모든 구성 데이터를 직접 제어하면서 어떤 장치에서든 24시간 내내 대시보드를 사용할 수 있습니다. 구독료, 사용량 제한, 인프라 토폴로지에 대한 타사 액세스가 없으며, 실행하는 모든 것에 대한 빠르고 개인적인 진입점만 있습니다.