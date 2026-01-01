원클릭 설치로 Dashy 배포
모든 서비스, 북마크 및 위젯을 한곳에서 관리하는 고도로 사용자 정의 가능한 자체 호스팅 대시보드.
Dashy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dashy 활용으로 만들 수 있는 것
Dashy는 모든 서비스, 애플리케이션 및 북마크를 위한 아름답고 사용자 정의 가능한 홈 페이지를 제공하는 자체 호스팅 개인 대시보드입니다. 수백 개의 내장 아이콘, 광범위한 위젯 생태계 및 시각적 구성 편집기를 통해 YAML 파일을 편집하지 않고도 맞춤형 인터페이스를 구축할 수 있습니다. 실시간 상태 확인 기능이 서비스를 지속적으로 모니터링하여 항상 서비스의 작동 여부를 알 수 있습니다.
VPS에 Dashy를 자체 호스팅하면 모든 구성 데이터를 직접 제어하면서 어떤 장치에서든 24시간 내내 대시보드를 사용할 수 있습니다. 구독료, 사용량 제한, 인프라 토폴로지에 대한 타사 액세스가 없으며, 실행하는 모든 것에 대한 빠르고 개인적인 진입점만 있습니다.
Dashy의 주요 특징
서비스 상태 모니터링
서비스가 온라인 상태인지 지속적으로 확인하고 실시간 상태 표시기를 표시하여 한눈에 서비스 중단을 파악할 수 있습니다.
비주얼 구성 편집기
YAML 구성 파일을 건드리지 않고 포인트 앤 클릭 인터페이스를 통해 대시보드 레이아웃, 섹션 및 항목을 편집할 수 있습니다.
풍부한 위젯 생태계
날씨 예보, RSS 피드, 시스템 통계, 시계 및 수십 가지 다른 위젯을 추가하여 대시보드를 정보 허브로 전환하세요.
방대한 아이콘 라이브러리
400개 이상의 사전 구성된 서비스 아이콘이 포함되어 있으며 사용자 지정 아이콘을 지원하여 대시보드를 시각적으로 일관성 있게 유지하고 탐색하기 쉽게 만듭니다.
다중 페이지 지원
여러 페이지와 섹션에 걸쳐 서비스를 구성하여, 복잡함 없이 많은 수의 애플리케이션을 실용적으로 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Dashy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.