Morphic 원클릭 설치
링크 목록 대신 생성형, 인용된 답변을 제공하는 오픈 소스 AI 검색 엔진입니다.
Morphic용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Morphic 활용으로 만들 수 있는 것
Morphic은 대규모 언어 모델과 실시간 웹 검색을 결합하여 구조화되고 출처가 명시된 답변을 생성하는 오픈 소스 AI 기반 검색 엔진입니다. 순위가 매겨진 링크 목록 대신, Morphic은 웹 콘텐츠를 읽고 종합하여 사용자가 확인할 수 있는 참조와 함께 직접적인 응답을 얻을 수 있도록 합니다. OpenAI, Anthropic, Google Gemini 및 로컬 Ollama 모델을 지원하며, 사용자의 필요에 맞는 AI 백엔드를 선택할 수 있습니다.
Morphic을 자체 호스팅하면 모든 검색 쿼리와 대화 기록이 사용자 자신의 서버에 보관됩니다. 이 배포는 SearXNG를 검색 백엔드로 포함하므로, 외부 검색 API 구독이 필요하지 않습니다. AI 공급자 키와 VPS만 있으면 됩니다.
Morphic의 주요 특징
생성형 인용 답변
Morphic은 여러 출처의 정보를 종합하여 인라인 인용과 함께 구조화된 답변을 제공하며, 사용자가 모든 주장을 읽고 확인할 수 있도록 합니다.
다중 제공업체 AI 지원
OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini 또는 로컬 Ollama 인스턴스 간에 인터페이스를 변경하지 않고 전환할 수 있습니다. API 키만 업데이트하면 됩니다.
영구 채팅 기록
모든 검색 대화는 PostgreSQL에 저장되므로, 사용자들은 이전 스레드로 돌아가고, 후속 질문을 계속하며, 링크를 통해 결과를 공유할 수 있습니다.
번들 비공개 검색
SearXNG는 웹 검색 백엔드로 포함되어 있습니다. 이는 검색 API 구독이 필요 없으며, 쿼리가 상업용 검색 공급자에게 절대 도달하지 않는다는 것을 의미합니다.
후속 질문
Morphic은 검색 스레드 내에서 다중 턴 대화를 지원하여, 사용자가 처음부터 다시 시작할 필요 없이 어떤 답변이든 다듬거나, 확장하거나, 방향을 바꿀 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Morphic을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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