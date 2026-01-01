Morphic은 대규모 언어 모델과 실시간 웹 검색을 결합하여 구조화되고 출처가 명시된 답변을 생성하는 오픈 소스 AI 기반 검색 엔진입니다. 순위가 매겨진 링크 목록 대신, Morphic은 웹 콘텐츠를 읽고 종합하여 사용자가 확인할 수 있는 참조와 함께 직접적인 응답을 얻을 수 있도록 합니다. OpenAI, Anthropic, Google Gemini 및 로컬 Ollama 모델을 지원하며, 사용자의 필요에 맞는 AI 백엔드를 선택할 수 있습니다.

Morphic을 자체 호스팅하면 모든 검색 쿼리와 대화 기록이 사용자 자신의 서버에 보관됩니다. 이 배포는 SearXNG를 검색 백엔드로 포함하므로, 외부 검색 API 구독이 필요하지 않습니다. AI 공급자 키와 VPS만 있으면 됩니다.