TinyAuth는 Traefik 리버스 프록시 뒤에서 실행되는 모든 애플리케이션에 로그인 화면을 추가하는 경량의 자체 호스팅 인증 미들웨어입니다. 완전한 ID 공급자와 달리, TinyAuth는 SQLite를 기반으로 하는 단일 Go 바이너리로, 최소한의 구성으로 몇 초 만에 배포할 수 있습니다. 어떤 앱의 Docker Compose 파일에 있는 하나의 미들웨어 레이블만으로 사용자 이름과 비밀번호 또는 OAuth 로그인 뒤에 액세스를 제한할 수 있습니다.

VPS에 TinyAuth를 자체 호스팅한다는 것은 배포하는 모든 앱(대시보드, 개발자 도구, 모니터링 서비스)이 해당 서비스를 공개적으로 노출하지 않고 단일 인증 계층을 공유한다는 의미입니다. Google, GitHub 및 모든 OIDC 공급자와의 OAuth 통합을 통해 팀원들은 기존 자격 증명으로 로그인할 수 있으며, 내장된 TOTP 지원은 추가 서비스 없이 2단계 인증을 제공합니다.