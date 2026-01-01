원클릭 설치로 TinyAuth 배포
단일 레이블만으로 모든 자체 호스팅 앱에 로그인 화면을 추가하는 경량 Traefik 포워드-인증 미들웨어입니다.
TinyAuth용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TinyAuth 활용으로 만들 수 있는 것
TinyAuth는 Traefik 리버스 프록시 뒤에서 실행되는 모든 애플리케이션에 로그인 화면을 추가하는 경량의 자체 호스팅 인증 미들웨어입니다. 완전한 ID 공급자와 달리, TinyAuth는 SQLite를 기반으로 하는 단일 Go 바이너리로, 최소한의 구성으로 몇 초 만에 배포할 수 있습니다. 어떤 앱의 Docker Compose 파일에 있는 하나의 미들웨어 레이블만으로 사용자 이름과 비밀번호 또는 OAuth 로그인 뒤에 액세스를 제한할 수 있습니다.
VPS에 TinyAuth를 자체 호스팅한다는 것은 배포하는 모든 앱(대시보드, 개발자 도구, 모니터링 서비스)이 해당 서비스를 공개적으로 노출하지 않고 단일 인증 계층을 공유한다는 의미입니다. Google, GitHub 및 모든 OIDC 공급자와의 OAuth 통합을 통해 팀원들은 기존 자격 증명으로 로그인할 수 있으며, 내장된 TOTP 지원은 추가 서비스 없이 2단계 인증을 제공합니다.
TinyAuth의 주요 특징
Traefik 포워드 인증
단일 미들웨어 레이블을 추가하는 것만으로 Traefik으로 라우팅되는 모든 앱에 로그인 월을 추가할 수 있습니다. 보호되는 애플리케이션에는 변경이 필요하지 않습니다.
OAuth 공급자 지원
Google, GitHub 또는 OIDC 호환 제공업체를 통해 로그인할 수 있도록 하여, 팀원이 별도의 비밀번호를 관리하는 대신 기존 자격 증명을 사용하도록 합니다.
TOTP 2단계 인증
어떤 계정에든 시간 기반 일회용 비밀번호를 적용하여, 전용 2단계 인증(2FA) 서비스를 배포하지 않고도 자체 호스팅 앱에 대한 접근 보안을 강화합니다.
하위 도메인 쿠키 공유
단일 TinyAuth 로그인은 동일 도메인의 서브도메인에 호스팅된 모든 앱을 포괄하며, 사용자는 한 번 인증하면 스택 전체에서 자유롭게 이동할 수 있습니다.
외부 의존성 없음
SQLite 스토리지를 사용하는 단일 바이너리로 실행되며, Redis, PostgreSQL 또는 LDAP가 필요 없어 모든 VPS 상품에서 리소스 사용량을 최소화합니다.
Hostinger에서 TinyAuth을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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