drawDB는 브라우저에서 완전히 실행되는 무료 오픈 소스 데이터베이스 개체-관계 다이어그램 편집기입니다. 개발자와 데이터베이스 관리자가 드래그 앤 드롭 캔버스를 통해 관계형 데이터베이스 스키마를 설계, 시각화 및 문서화할 수 있도록 하며, 완성된 디자인을 MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB 또는 SQL Server에서 실행할 준비가 된 SQL DDL 문으로 내보낼 수 있습니다.

drawDB를 자체 호스팅하면 스키마 세부 정보를 타사 클라우드 서비스로 보내지 않고도 팀에 데이터베이스 설계를 위한 공유 내부 도구를 제공합니다. 이 앱은 백엔드나 데이터베이스 종속성 없이 순수하게 프런트엔드로만 구성되어 있으므로, 단일 경량 컨테이너로 배포되며 외부 서비스 가용성에 관계없이 계속 작동합니다.