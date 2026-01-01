drawDB 원클릭 설치 배포.
관계형 데이터베이스 스키마를 시각적으로 설계하고 문서화하기 위한 무료 오픈 소스 브라우저 기반 데이터베이스 다이어그램 편집기입니다.
drawDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
drawDB 활용으로 만들 수 있는 것
drawDB는 브라우저에서 완전히 실행되는 무료 오픈 소스 데이터베이스 개체-관계 다이어그램 편집기입니다. 개발자와 데이터베이스 관리자가 드래그 앤 드롭 캔버스를 통해 관계형 데이터베이스 스키마를 설계, 시각화 및 문서화할 수 있도록 하며, 완성된 디자인을 MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB 또는 SQL Server에서 실행할 준비가 된 SQL DDL 문으로 내보낼 수 있습니다.
drawDB를 자체 호스팅하면 스키마 세부 정보를 타사 클라우드 서비스로 보내지 않고도 팀에 데이터베이스 설계를 위한 공유 내부 도구를 제공합니다. 이 앱은 백엔드나 데이터베이스 종속성 없이 순수하게 프런트엔드로만 구성되어 있으므로, 단일 경량 컨테이너로 배포되며 외부 서비스 가용성에 관계없이 계속 작동합니다.
drawDB의 주요 특징
시각적 스키마 디자인
테이블을 드래그 앤 드롭하고, 열과 데이터 유형을 정의하고, SQL을 수동으로 작성하지 않고 캔버스에 관계를 그리세요.
SQL 내보내기 및 가져오기
MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, 및 SQL Server용 즉시 실행 가능한 DDL을 생성하거나 기존 SQL을 가져와 즉시 시각화하세요.
백엔드 필요 없음
단일 Nginx 컨테이너로 실행되며 데이터베이스나 서버 측 종속성이 없습니다. — 다이어그램은 IndexedDB를 사용하여 브라우저에 저장됩니다.
다이어그램 사용자 지정
테이블 색상을 사용자 지정하고, 관련 테이블을 그룹화할 메모 및 영역을 추가하며, 스키마에 대한 생각에 맞춰 캔버스 레이아웃을 제어할 수 있습니다.
여러 형식으로 내보내기
다이어그램을 PNG, JSON 또는 SQL로 내보내 문서에 포함하거나, 팀원과 공유하거나, 스키마 디자인을 버전 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 drawDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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