SmokePing 원클릭 설치.
네트워크 지터 및 도달 가능성을 스모키 RRD 그래프로 시각화하는 장기 지연 시간 및 패킷 손실 모니터.
SmokePing용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SmokePing 활용으로 만들 수 있는 것
SmokePing은 정기적인 간격으로 대상을 프로브하고 결과를 스모키 RRD 그래프로 렌더링하는 장기간 실행되는 지연 시간 모니터입니다. 이 그래프에서 중앙값 주변의 색상 띠는 지터와 패킷 손실을 한눈에 시각화합니다. Tobias Oetiker(MRTG 및 RRDtool의 저자)가 개발한 SmokePing은 20년 이상 ISP, 호스팅 제공업체 및 홈 랩을 위한 사실상의 네트워크 연결성 도구였습니다.
자체 VPS에 SmokePing을 자체 호스팅하면 고정된 위치에서 인터넷의 나머지 부분을 어떻게 보는지 측정할 수 있는 영구적인 관점을 얻을 수 있습니다. 이는 ISP 문제 진단, 트랜짓 제공업체 비교, 원격 사이트의 SLA 준수 모니터링, 서비스의 연결성을 장기적으로 기록하는 데 유용합니다. 이 배포는 구성 및 과거 RRD 데이터베이스를 위한 영구 볼륨과 함께 제공됩니다.
SmokePing의 주요 특징
스모키 RRD 그래프
하나의 이미지에서 분산 및 패킷 손실을 보여주는 색상 띠와 함께 중앙 지연 시간을 플로팅하여, 지터와 브라운아웃을 즉시 시각적으로 확인할 수 있습니다.
다중 프로브 유형
ICMP 핑, TCP 핑, DNS, HTTP, FPing, Curl 프로브를 하나의 인스턴스에서 혼합하여 네트워크 경로 및 애플리케이션 도달 가능성을 함께 모니터링합니다.
계층적 목표
대상을 트리 구조 섹션으로 그룹화하여 지역, 사이트 또는 공급자 전반에 걸쳐 많은 호스트를 모니터링할 때 대시보드가 읽기 쉽게 유지됩니다.
임계값 알림
대상이 구성 가능한 손실 또는 지연 시간 임계값을 일정 기간 동안 지속적으로 초과할 때 이메일 또는 스크립트 기반 알림을 트리거합니다.
마스터 / 슬레이브 프로브
원격 지점에서 추가 SmokePing 노드를 슬레이브로 실행하고, 마스터 UI에서 해당 결과를 집계하여 다중 위치 모니터링을 수행합니다.
장기 보존
라운드 로빈 RRD 데이터베이스는 일정한 디스크 사용량으로 일별, 주별, 월별, 연도별 보기를 유지하여, 장기적인 성능 저하를 파악하는 데 이상적입니다.
Hostinger에서 SmokePing을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.