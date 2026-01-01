SmokePing은 정기적인 간격으로 대상을 프로브하고 결과를 스모키 RRD 그래프로 렌더링하는 장기간 실행되는 지연 시간 모니터입니다. 이 그래프에서 중앙값 주변의 색상 띠는 지터와 패킷 손실을 한눈에 시각화합니다. Tobias Oetiker(MRTG 및 RRDtool의 저자)가 개발한 SmokePing은 20년 이상 ISP, 호스팅 제공업체 및 홈 랩을 위한 사실상의 네트워크 연결성 도구였습니다.

자체 VPS에 SmokePing을 자체 호스팅하면 고정된 위치에서 인터넷의 나머지 부분을 어떻게 보는지 측정할 수 있는 영구적인 관점을 얻을 수 있습니다. 이는 ISP 문제 진단, 트랜짓 제공업체 비교, 원격 사이트의 SLA 준수 모니터링, 서비스의 연결성을 장기적으로 기록하는 데 유용합니다. 이 배포는 구성 및 과거 RRD 데이터베이스를 위한 영구 볼륨과 함께 제공됩니다.