SQLChat은 기존 데이터베이스에 연결하여 자연어를 사용하여 쿼리할 수 있는 채팅 기반 SQL 클라이언트입니다. SQL을 직접 작성하는 대신, 원하는 내용을 일반 영어로 설명하면 SQLChat이 이를 SQL 쿼리로 번역하고 실행하여 결과를 반환합니다. 이 모든 과정은 대화형 인터페이스 내에서 이루어집니다. 데이터베이스 스키마를 자동으로 읽어 생성된 쿼리가 실제 테이블 및 열 이름을 참조하도록 합니다.

VPS에 SQLChat을 자체 호스팅하면 데이터베이스 자격 증명 및 쿼리 결과가 사용자 인프라를 벗어나지 않습니다. 상태 비저장 단일 서비스 설계로 경량이며 유지보수가 용이하며, 맞춤형 AI 엔드포인트를 지원하여 OpenAI 호환 모델을 통해 추론을 라우팅할 수 있습니다.