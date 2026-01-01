SQLChat 원클릭 설치.
AI 기반, 채팅 기반 SQL 클라이언트로, SQL을 작성하는 대신 일반 영어로 모든 데이터베이스를 쿼리합니다.
SQLChat용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SQLChat 활용으로 만들 수 있는 것
SQLChat은 기존 데이터베이스에 연결하여 자연어를 사용하여 쿼리할 수 있는 채팅 기반 SQL 클라이언트입니다. SQL을 직접 작성하는 대신, 원하는 내용을 일반 영어로 설명하면 SQLChat이 이를 SQL 쿼리로 번역하고 실행하여 결과를 반환합니다. 이 모든 과정은 대화형 인터페이스 내에서 이루어집니다. 데이터베이스 스키마를 자동으로 읽어 생성된 쿼리가 실제 테이블 및 열 이름을 참조하도록 합니다.
VPS에 SQLChat을 자체 호스팅하면 데이터베이스 자격 증명 및 쿼리 결과가 사용자 인프라를 벗어나지 않습니다. 상태 비저장 단일 서비스 설계로 경량이며 유지보수가 용이하며, 맞춤형 AI 엔드포인트를 지원하여 OpenAI 호환 모델을 통해 추론을 라우팅할 수 있습니다.
SQLChat의 주요 특징
자연어 쿼리
원하는 내용을 평이한 영어로 설명하면 SQLChat이 SQL을 생성하고 실행한 다음, 정확한 구문을 알 필요 없이 결과를 반환합니다.
다중 데이터베이스 지원
MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase 및 기타 데이터베이스에 도구를 전환할 필요 없이 단일 인터페이스에서 연결하세요.
스키마 인식 AI
SQLChat은 데이터베이스 스키마를 자동으로 읽어 AI가 실제 테이블 및 열 이름을 참조하는 정확한 쿼리를 생성할 수 있도록 합니다.
커스텀 AI 엔드포인트
SQLChat을 Ollama를 통한 자체 호스팅 모델을 포함한 모든 OpenAI 호환 API 엔드포인트에 연결하여, AI 추론을 자체 인프라에서 유지할 수 있습니다.
상태 비저장 배포
단일 사용자 모드에서는 SQLChat은 서버 측에 데이터를 저장하지 않습니다 — 연결 프로필은 브라우저에 저장되며, 데이터베이스 종속성 없이 배포를 경량화합니다.
Hostinger에서 SQLChat을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.