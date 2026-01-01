HomeHub 원클릭 설치.
하나의 비공개 PWA에서 공유 노트, 쇼핑 목록, 할 일, 캘린더, 지출을 위한 로그인 없는 가족 대시보드.
HomeHub용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
HomeHub 활용으로 만들 수 있는 것
HomeHub은 모든 서버를 가족 구성원 모두를 위한 개인 대시보드로 전환하는 오픈 소스 자체 호스팅 가족 유틸리티입니다. 홈 네트워크에서 공유 사용을 위해 설계되었으며, 로그인 없는 프로그레시브 웹 앱으로 제공되어 모든 가족 구성원이 브라우저에서 열고, 홈 화면에 저장하고, 메모, 쇼핑 목록, 집안일, 공유 캘린더에서 즉시 공동 작업을 시작할 수 있습니다.
HomeHub를 자체 호스팅하면 가계 데이터(지출, 쇼핑 습관, 가족 루틴, 업로드된 파일)가 제3자 클라우드 동기화, 추적 또는 사용자당 요금 없이 전적으로 사용자 자신의 VPS에 보관됩니다. 기능은 단일 YAML 설정을 통해 개별적으로 전환할 수 있으므로, 가족이 실제로 사용하는 도구만 활성화할 수 있습니다.
HomeHub의 주요 특징
공유 쇼핑 목록
과거 기록을 바탕으로 스마트 추천을 제공하여, 온 가족이 물건이 떨어질 때마다 항목을 추가할 수 있는 협업 쇼핑 목록
가족 지출 추적기
하나의 장부에서 구독, 공과금, 우유, 신문 등 반복되는 청구서를 포함한 가계 지출을 추적할 수 있습니다.
캘린더 및 알림
청구서, 학교, 건강, 가족 행사 등 색상으로 구분된 카테고리가 있는 공유 캘린더를 통해 모든 가족 구성원이 일정을 조율할 수 있습니다.
할 일 및 메모
가벼운 집안일 추적기 및 공유 메모 보드를 통해 가족 구성원은 추가 앱 없이 작업을 할당하고 빠른 메시지를 작성할 수 있습니다.
내장 유틸리티
레시피 북, 유통기한 추적기, PDF 압축기, URL 단축기, QR 생성기 및 미디어 다운로더를 단일 PWA에 포함합니다.
개인 정보 보호 설계
계정 시스템 없음, 텔레메트리 없음, 클라우드 종속성 없음 — 모든 데이터는 사용자의 VPS와 홈 네트워크 내에 유지됩니다.
Hostinger에서 HomeHub을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.