HomeHub은 모든 서버를 가족 구성원 모두를 위한 개인 대시보드로 전환하는 오픈 소스 자체 호스팅 가족 유틸리티입니다. 홈 네트워크에서 공유 사용을 위해 설계되었으며, 로그인 없는 프로그레시브 웹 앱으로 제공되어 모든 가족 구성원이 브라우저에서 열고, 홈 화면에 저장하고, 메모, 쇼핑 목록, 집안일, 공유 캘린더에서 즉시 공동 작업을 시작할 수 있습니다.

HomeHub를 자체 호스팅하면 가계 데이터(지출, 쇼핑 습관, 가족 루틴, 업로드된 파일)가 제3자 클라우드 동기화, 추적 또는 사용자당 요금 없이 전적으로 사용자 자신의 VPS에 보관됩니다. 기능은 단일 YAML 설정을 통해 개별적으로 전환할 수 있으므로, 가족이 실제로 사용하는 도구만 활성화할 수 있습니다.