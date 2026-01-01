WireGuard Easy는 모든 기술 수준의 사용자가 WireGuard VPN 서버를 배포하고 관리하는 것을 간단하게 만드는 자체 호스팅 웹 인터페이스입니다. WireGuard CLI를 직접 건드리지 않고도 클라이언트 구성을 생성하고, 모바일 설정을 위한 QR 코드를 생성하며, 실시간 트래픽 통계를 모니터링할 수 있는 대시보드를 제공합니다.

VPS에 WireGuard Easy를 자체 호스팅하면 완벽하게 제어할 수 있는 개인 VPN 서버를 가질 수 있습니다. WireGuard의 최신 암호화 및 경량 커널 모듈은 OpenVPN 또는 IPSec보다 훨씬 빠르고 효율적인 터널을 제공하며, 웹 UI를 통해 서버를 재시작할 필요 없이 클라이언트를 즉시 추가, 비활성화 또는 제거할 수 있습니다.