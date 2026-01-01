WireGuard Easy 원클릭 설치.
클라이언트 생성, QR 코드, 실시간 트래픽 통계 기능을 갖춘 웹 기반 WireGuard VPN 관리.
WireGuard Easy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WireGuard Easy 활용으로 만들 수 있는 것
WireGuard Easy는 모든 기술 수준의 사용자가 WireGuard VPN 서버를 배포하고 관리하는 것을 간단하게 만드는 자체 호스팅 웹 인터페이스입니다. WireGuard CLI를 직접 건드리지 않고도 클라이언트 구성을 생성하고, 모바일 설정을 위한 QR 코드를 생성하며, 실시간 트래픽 통계를 모니터링할 수 있는 대시보드를 제공합니다.
VPS에 WireGuard Easy를 자체 호스팅하면 완벽하게 제어할 수 있는 개인 VPN 서버를 가질 수 있습니다. WireGuard의 최신 암호화 및 경량 커널 모듈은 OpenVPN 또는 IPSec보다 훨씬 빠르고 효율적인 터널을 제공하며, 웹 UI를 통해 서버를 재시작할 필요 없이 클라이언트를 즉시 추가, 비활성화 또는 제거할 수 있습니다.
WireGuard Easy의 주요 특징
웹 기반 관리
WireGuard 명령줄을 사용하지 않고 브라우저 인터페이스에서 VPN 클라이언트를 추가, 활성화, 비활성화 및 삭제합니다.
QR 코드 설정
WireGuard 모바일 앱으로 스캔하여 즉시 연결을 설정할 수 있도록 각 클라이언트 구성에 대한 QR 코드를 생성합니다.
실시간 트래픽 통계
VPN 활동을 추적하기 위해 대시보드에서 클라이언트별 대역폭 사용량 및 마지막 접속 시간 기록을 모니터링합니다.
빠른 WireGuard 터널
WireGuard의 최신 암호화와 커널 수준 구현은 OpenVPN보다 더 빠르고 효율적인 VPN 터널을 제공합니다.
클라이언트 구성 내보내기
데스크톱, 모바일, 라우터 클라이언트를 포함하여 WireGuard를 지원하는 모든 장치용 클라이언트 구성 파일을 다운로드하세요.
Hostinger에서 WireGuard Easy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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