Cheshire Cat AI는 마이크로서비스로 프로덕션 AI 에이전트를 구축하기 위한 오픈소스 프레임워크입니다. 메모리, 도구, 대화형 양식을 위한 별도의 라이브러리를 연결하는 대신, Cat은 내장된 Qdrant 벡터 스토어, 플러그인 시스템, 이벤트 훅, 함수 호출 기능을 갖춘 API 우선 런타임을 제공합니다. 따라서 동일한 에이전트가 단일 백엔드에서 챗봇, 내부 도구 또는 고객 대면 어시스턴트를 구동할 수 있습니다.

이 프레임워크는 모델에 구애받지 않으며, OpenAI, Anthropic, Ollama 및 자체 호스팅 모델을 포함한 모든 LangChain 호환 LLM 및 임베더와 함께 작동합니다. 자체 VPS에 호스팅하면 대화 기록, 임베딩, 플러그인 코드를 완벽하게 제어할 수 있으며, 다중 사용자 지원 및 팀 배포를 위한 세분화된 권한을 제공합니다.