Cheshire Cat AI 원클릭 설치.
모든 LLM 제공업체를 위한 내장 RAG, 플러그인 및 함수 호출 기능을 갖춘 프로덕션 환경에 바로 적용 가능한 AI 에이전트 프레임워크입니다.
Cheshire Cat AI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cheshire Cat AI 활용으로 만들 수 있는 것
Cheshire Cat AI는 마이크로서비스로 프로덕션 AI 에이전트를 구축하기 위한 오픈소스 프레임워크입니다. 메모리, 도구, 대화형 양식을 위한 별도의 라이브러리를 연결하는 대신, Cat은 내장된 Qdrant 벡터 스토어, 플러그인 시스템, 이벤트 훅, 함수 호출 기능을 갖춘 API 우선 런타임을 제공합니다. 따라서 동일한 에이전트가 단일 백엔드에서 챗봇, 내부 도구 또는 고객 대면 어시스턴트를 구동할 수 있습니다.
이 프레임워크는 모델에 구애받지 않으며, OpenAI, Anthropic, Ollama 및 자체 호스팅 모델을 포함한 모든 LangChain 호환 LLM 및 임베더와 함께 작동합니다. 자체 VPS에 호스팅하면 대화 기록, 임베딩, 플러그인 코드를 완벽하게 제어할 수 있으며, 다중 사용자 지원 및 팀 배포를 위한 세분화된 권한을 제공합니다.
Cheshire Cat AI의 주요 특징
내장 RAG
통합된 Qdrant 벡터 메모리는 문서를 수집하고 관련 컨텍스트를 자동으로 불러와, 에이전트가 일반적인 모델 지식 대신 사용자의 데이터에서 답변합니다.
플러그인 시스템
관리자 패널에 Python 플러그인을 추가하여 코어를 포크하지 않고도 도구, 훅, 대화형 양식을 추가할 수 있으며, 이미지를 다시 빌드하는 대신 런타임에 동작을 확장할 수 있습니다.
어떤 LLM 제공업체
관리자 UI에서 OpenAI, Anthropic, Ollama 및 기타 LangChain 호환 모델 간을 전환하여 사용 사례별로 비용, 지연 시간 및 데이터 상주를 균형 있게 조정합니다.
REST 및 WebSocket API
사용자 정의 가능한 REST API 또는 WebSocket을 통한 채팅을 통해 에이전트를 모든 프런트엔드에 임베드할 수 있으며, 각 전송 방식에 대해 별도의 API 키를 사용하여 세부적인 접근 제어를 제공합니다.
대화형 폼
Pydantic 기반 양식을 정의하여 예약이나 주문과 같은 다단계 대화를 안내하고, 에이전트가 구조화된 데이터를 수집하면서도 자연스러운 대화를 유지할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Cheshire Cat AI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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