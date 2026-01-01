Novu는 제품 및 엔지니어링 팀에 모든 채널(이메일, SMS, 푸시, 인앱, 채팅)을 통해 알림을 보낼 수 있는 단일 API를 제공하는 오픈 소스 알림 인프라 플랫폼입니다. 각 채널에 대해 개별 공급자를 통합하는 대신, Novu는 시각적 워크플로 빌더, 사용자별 채널 기본 설정 및 실패한 전송 디버깅을 위한 전송 로그를 통해 모든 알림을 하나의 시스템으로 라우팅합니다.

Novu를 자체 호스팅하면 알림 콘텐츠, 구독자 데이터 및 공급자 자격 증명을 전적으로 자체 인프라에 유지할 수 있습니다. 알림당 수수료가 없으며, 데이터가 서버를 벗어나지 않고, 속도 제한 및 재시도 정책을 완벽하게 제어할 수 있어 개인 정보 보호에 민감한 애플리케이션과 대규모로 예측 가능한 알림 비용이 필요한 팀에게 올바른 선택입니다.