원클릭 설치로 Novu 배포.
단일 통합 API를 통해 이메일, SMS, 푸시 및 인앱 알림을 전송하기 위한 오픈 소스 알림 인프라.
Novu용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Novu 활용으로 만들 수 있는 것
Novu는 제품 및 엔지니어링 팀에 모든 채널(이메일, SMS, 푸시, 인앱, 채팅)을 통해 알림을 보낼 수 있는 단일 API를 제공하는 오픈 소스 알림 인프라 플랫폼입니다. 각 채널에 대해 개별 공급자를 통합하는 대신, Novu는 시각적 워크플로 빌더, 사용자별 채널 기본 설정 및 실패한 전송 디버깅을 위한 전송 로그를 통해 모든 알림을 하나의 시스템으로 라우팅합니다.
Novu를 자체 호스팅하면 알림 콘텐츠, 구독자 데이터 및 공급자 자격 증명을 전적으로 자체 인프라에 유지할 수 있습니다. 알림당 수수료가 없으며, 데이터가 서버를 벗어나지 않고, 속도 제한 및 재시도 정책을 완벽하게 제어할 수 있어 개인 정보 보호에 민감한 애플리케이션과 대규모로 예측 가능한 알림 비용이 필요한 팀에게 올바른 선택입니다.
Novu의 주요 특징
다채널 전달
각 공급업체를 개별적으로 통합하지 않고 단일 API를 통해 이메일, SMS, 푸시, 인앱, 채팅 알림을 보낼 수 있습니다.
시각적 워크플로우 빌더
드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 분기 로직과 지연이 포함된 다단계 알림 시퀀스를 코딩 없이 설계하세요.
50개 이상의 공급자 통합
SendGrid, Twilio, FCM, Slack 및 50개 이상의 다른 공급업체에 연결하여, 대시보드 UI에서 전적으로 관리되는 사전 구축된 통합 기능을 이용할 수 있습니다.
구독자 환경설정
사용자가 주제별로 어떤 알림 채널을 받을지 제어할 수 있도록 하여, 수신 거부율을 줄이고 장기적인 참여도를 높입니다.
전달 관측 가능성
재시도 횟수, 제공업체 응답, 오류 세부 정보가 포함된 실시간 전송 로그에서 모든 알림의 상태를 검사하세요.
Hostinger에서 Novu을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.