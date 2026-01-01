Kroki는 텍스트 설명으로부터 다이어그램을 생성하기 위한 통합 HTTP API입니다. 각 다이어그램 형식별로 별도의 도구를 설치하고 유지 관리하는 대신, Kroki는 PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr, Excalidraw를 포함한 30개 이상의 다이어그램 라이브러리를 단일 엔드포인트 뒤에 묶어 SVG, PNG 또는 PDF 출력을 반환합니다.

VPS에 Kroki를 자체 호스팅하면 공용 렌더링 서비스에 대한 의존성을 제거하고, 민감한 아키텍처 다이어그램을 네트워크 내에 유지하며, 속도 제한이나 데이터가 인프라를 벗어날 염려 없이 문서 파이프라인, 위키 및 CI/CD 워크플로에 다이어그램 생성을 통합할 수 있습니다.