원클릭 설치로 Kroki 배포
30개 이상의 지원되는 라이브러리를 사용하여 텍스트 설명을 다이어그램으로 변환하는 통합 다이어그램-애즈-코드 API.
Kroki용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kroki 활용으로 만들 수 있는 것
Kroki는 텍스트 설명으로부터 다이어그램을 생성하기 위한 통합 HTTP API입니다. 각 다이어그램 형식별로 별도의 도구를 설치하고 유지 관리하는 대신, Kroki는 PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr, Excalidraw를 포함한 30개 이상의 다이어그램 라이브러리를 단일 엔드포인트 뒤에 묶어 SVG, PNG 또는 PDF 출력을 반환합니다.
VPS에 Kroki를 자체 호스팅하면 공용 렌더링 서비스에 대한 의존성을 제거하고, 민감한 아키텍처 다이어그램을 네트워크 내에 유지하며, 속도 제한이나 데이터가 인프라를 벗어날 염려 없이 문서 파이프라인, 위키 및 CI/CD 워크플로에 다이어그램 생성을 통합할 수 있습니다.
Kroki의 주요 특징
30개 이상의 다이어그램 라이브러리
하나의 API 엔드포인트에서 PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN 등 다양한 것을 렌더링하세요.
다양한 출력 형식
SVG, PNG, PDF 또는 Base64 형식으로 다이어그램을 받아보세요. 문서화 툴체인에 맞는 형식을 선택할 수 있습니다.
파이프라인 통합
Asciidoctor, Confluence, GitLab 및 Kroki 다이어그램 블록 구문을 지원하는 모든 도구와 드롭인 호환됩니다.
외부 호출 없음
모든 렌더링은 VPS에서 로컬로 이루어지며, 아키텍처 및 시스템 다이어그램은 인프라를 벗어나지 않습니다.
단순한 HTTP API
다이어그램 소스와 함께 POST 요청을 보내거나 GET URL을 삽입하세요. SDK나 클라이언트 라이브러리가 필요 없습니다.
Hostinger에서 Kroki을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.