원클릭 설치로 Eclipse Kura 배포
내장된 Modbus, OPC-UA, BACnet 및 MQTT 연결 기능을 갖춘 필드 게이트웨이용 오픈 소스 Java/OSGi IoT 엣지 프레임워크.
Eclipse Kura용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Eclipse Kura 활용으로 만들 수 있는 것
Eclipse Kura는 Java 및 OSGi 기반 프레임워크로, Linux 머신을 관리형 IoT 엣지 게이트웨이로 전환합니다. 이는 산업용 프로토콜 폴링, 페이로드 정규화, 오프라인 데이터 버퍼링, 클라우드 브로커로의 텔레메트리 게시와 같은 저수준 작업을 추상화하여 통합자가 배관 작업 대신 자산 연결 및 비즈니스 로직 작성에 집중할 수 있도록 합니다.
VPS에서 Kura를 실행하면 산업 통합자, OEM 및 IoT 컨설턴트에게 물리적 하드웨어로 배송하기 전에 게이트웨이 구성을 위한 재현 가능한 스테이징 환경을 제공합니다. 브라우저 기반 관리 콘솔은 모든 와이어 그래프, 드라이버 및 클라우드 커넥터를 원격으로 노출하므로 전용 엣지 장치를 프로비저닝하지 않고도 실제 PLC 및 MQTT 브로커에 대해 프로토타입을 만들 수 있습니다.
Eclipse Kura의 주요 특징
필드 프로토콜 드라이버
Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 및 CAN 버스용 내장 드라이버를 통해 사용자 지정 코드 작성 없이 PLC 및 센서를 폴링할 수 있습니다.
시각적 와이어 그래프
드라이버, 자산, 필터 및 클라우드 게시자를 브라우저 기반 관리 콘솔에서 직접 시각적 데이터 흐름 그래프로 매핑합니다.
클라우드 커넥터
텔레메트리를 이클립스 호노, AWS IoT, 애저 IoT 허브 또는 모든 MQTT 브로커에 오프라인 버퍼링 및 저장 후 전달 기능과 함께 게시합니다.
OSGi 런타임
프레임워크를 재시작하지 않고 게이트웨이 동작을 확장하기 위해 서명된 번들 및 드라이버 패키지를 무선으로 핫 디플로이합니다.
컨테이너 오케스트레이션
동일한 관리 UI에서 게이트웨이의 워크로드 컨테이너를 관리하며, 엣지 오케스트레이션과 기존 Kura 데이터 흐름을 통합합니다.
원격 관리
웹 콘솔에서 모든 스냅샷, 드라이버 및 보안 정책을 구성하여 게이트웨이 플릿을 한 곳에서 재구성할 수 있습니다.
Hostinger에서 Eclipse Kura을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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