Eclipse Kura는 Java 및 OSGi 기반 프레임워크로, Linux 머신을 관리형 IoT 엣지 게이트웨이로 전환합니다. 이는 산업용 프로토콜 폴링, 페이로드 정규화, 오프라인 데이터 버퍼링, 클라우드 브로커로의 텔레메트리 게시와 같은 저수준 작업을 추상화하여 통합자가 배관 작업 대신 자산 연결 및 비즈니스 로직 작성에 집중할 수 있도록 합니다.

VPS에서 Kura를 실행하면 산업 통합자, OEM 및 IoT 컨설턴트에게 물리적 하드웨어로 배송하기 전에 게이트웨이 구성을 위한 재현 가능한 스테이징 환경을 제공합니다. 브라우저 기반 관리 콘솔은 모든 와이어 그래프, 드라이버 및 클라우드 커넥터를 원격으로 노출하므로 전용 엣지 장치를 프로비저닝하지 않고도 실제 PLC 및 MQTT 브로커에 대해 프로토타입을 만들 수 있습니다.