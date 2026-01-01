CKAN은 국가, 지역 및 도시 정부와 연구 기관에서 공공 데이터 포털을 운영하는 데 사용되는 선도적인 오픈 소스 데이터 관리 시스템입니다. 이는 구조화된 데이터셋 카탈로그, 풍부한 메타데이터 스키마, 전체 텍스트 검색 백엔드, 그리고 업로드된 CSV 및 Excel 파일을 쿼리 가능한 REST API를 통해 노출하는 테이블 형식의 DataStore를 결합합니다.

자체 VPS에 CKAN을 호스팅하면 모든 데이터셋, 조직 구조 및 API 토큰을 직접 제어할 수 있으며, 데이터셋당 수수료가 없고 기록에 대한 제3자 접근이 없습니다. 이 플랫폼은 수확, 공간 데이터, DCAT 교환, 단일 로그인 및 사용자 정의 스키마를 다루는 수백 개의 커뮤니티 플러그인을 통해 높은 확장성을 가집니다.