CKAN 원클릭 설치로 배포
연구 및 정부 데이터 세트를 게시, 공유 및 검색하기 위한 오픈 소스 데이터 포털 플랫폼.
CKAN용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CKAN 활용으로 만들 수 있는 것
CKAN은 국가, 지역 및 도시 정부와 연구 기관에서 공공 데이터 포털을 운영하는 데 사용되는 선도적인 오픈 소스 데이터 관리 시스템입니다. 이는 구조화된 데이터셋 카탈로그, 풍부한 메타데이터 스키마, 전체 텍스트 검색 백엔드, 그리고 업로드된 CSV 및 Excel 파일을 쿼리 가능한 REST API를 통해 노출하는 테이블 형식의 DataStore를 결합합니다.
자체 VPS에 CKAN을 호스팅하면 모든 데이터셋, 조직 구조 및 API 토큰을 직접 제어할 수 있으며, 데이터셋당 수수료가 없고 기록에 대한 제3자 접근이 없습니다. 이 플랫폼은 수확, 공간 데이터, DCAT 교환, 단일 로그인 및 사용자 정의 스키마를 다루는 수백 개의 커뮤니티 플러그인을 통해 높은 확장성을 가집니다.
CKAN의 주요 특징
풍부한 데이터셋 카탈로그
사용자 지정 메타데이터 스키마, 태그, 라이선스, 그리고 리소스별 전체 개정 기록을 사용하여 데이터셋을 그룹 및 조직으로 구성합니다.
쿼리 가능한 데이터스토어 API
업로드된 CSV 및 Excel 파일은 REST를 통해 필터링, 정렬 및 SQL 쿼리를 노출하는 PostgreSQL 기반 데이터스토어에 푸시됩니다.
Solr 기반 검색
전용 Solr 인덱스는 수백만 개의 레코드가 있는 포털에서도 제목, 설명, 태그 및 사용자 지정 필드 전반에 걸쳐 빠른 패싯 검색을 제공합니다.
하베스터와 DCAT
다른 CKAN, CSW 및 DCAT 엔드포인트에서 메타데이터를 가져와 수동 재입력 없이 기관 간에 데이터셋을 연동합니다.
세분화된 권한
조직 기반 역할을 통해 각 리소스별로 공개, 비공개, 초안 가시성 상태를 지정하여 데이터 세트를 생성, 편집 및 게시할 수 있는 사람을 제어할 수 있습니다.
Hostinger에서 CKAN을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.