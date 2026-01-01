TubeArchivist는 자체 호스팅 YouTube 아카이브 플랫폼으로, 비디오 컬렉션을 직접 관리할 수 있도록 합니다. 채널을 구독하고 yt-dlp를 통해 비디오를 자동으로 다운로드하며, Elasticsearch로 모든 것을 인덱싱하여 제목, 설명, 자막 및 댓글을 검색할 수 있습니다. 비디오는 시청 기록 및 진행 상황 추적 기능이 있는 내장 웹 플레이어를 통해 제공됩니다. 다운로드 후에는 YouTube 계정이나 인터넷 연결이 필요하지 않습니다.

일회성 다운로드 도구와 달리 TubeArchivist는 백그라운드에서 지속적으로 실행됩니다. 각 비디오 파일과 함께 메타데이터, 썸네일, 자막 및 댓글을 보존하며, 다른 콘텐츠와 함께 아카이브를 원하는 미디어 서버 사용자를 위해 Jellyfin 및 Plex와 통합됩니다.