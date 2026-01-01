TubeArchivist 원클릭 설치
자체 서버에서 비디오 컬렉션을 다운로드, 색인화 및 스트리밍하는 자가 호스팅 유튜브 아카이버.
TubeArchivist용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TubeArchivist 활용으로 만들 수 있는 것
TubeArchivist는 자체 호스팅 YouTube 아카이브 플랫폼으로, 비디오 컬렉션을 직접 관리할 수 있도록 합니다. 채널을 구독하고 yt-dlp를 통해 비디오를 자동으로 다운로드하며, Elasticsearch로 모든 것을 인덱싱하여 제목, 설명, 자막 및 댓글을 검색할 수 있습니다. 비디오는 시청 기록 및 진행 상황 추적 기능이 있는 내장 웹 플레이어를 통해 제공됩니다. 다운로드 후에는 YouTube 계정이나 인터넷 연결이 필요하지 않습니다.
일회성 다운로드 도구와 달리 TubeArchivist는 백그라운드에서 지속적으로 실행됩니다. 각 비디오 파일과 함께 메타데이터, 썸네일, 자막 및 댓글을 보존하며, 다른 콘텐츠와 함께 아카이브를 원하는 미디어 서버 사용자를 위해 Jellyfin 및 Plex와 통합됩니다.
TubeArchivist의 주요 특징
채널 구독
YouTube 채널을 구독하고, 정해진 일정에 따라 새로운 업로드 영상을 자동으로 다운로드하여 수동 개입 없이 아카이브를 최신 상태로 유지합니다.
전체 텍스트 검색
Elasticsearch는 동영상 제목, 설명, 자막 및 댓글을 색인하여 키워드로 전체 라이브러리에서 어떤 동영상이든 즉시 찾을 수 있도록 합니다.
SponsorBlock 통합
커뮤니티에서 제공하는 SponsorBlock 데이터를 사용하여 재생 중 스폰서 구간, 인트로, 아웃트로 및 불필요한 부분을 자동으로 건너뜁니다.
Jellyfin 및 Plex 내보내기
Jellyfin 및 Plex용 동반 플러그인을 사용하면 기존 미디어 서버 내에서 TubeArchivist 라이브러리를 직접 탐색할 수 있습니다.
자막 아카이빙
모든 보관된 동영상의 자막을 다운로드하고 색인화하여, 전체 컬렉션의 음성 콘텐츠 내에서 키워드 검색을 할 수 있도록 합니다.
댓글 보관
각 동영상의 전체 댓글 스레드를 미디어 파일과 함께 선택적으로 보관하여, YouTube가 삭제할 수 있는 커뮤니티 컨텍스트를 보존합니다.
Hostinger에서 TubeArchivist을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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