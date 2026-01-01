iTop (IT 운영 포털)은 ITIL 모범 사례를 기반으로 구축된 완전한 오픈 소스 웹 기반 IT 서비스 관리 플랫폼입니다. 강력한 구성 관리 데이터베이스와 헬프데스크, 인시던트, 문제, 변경 및 서비스 관리 모듈을 결합하며, 이 모든 것이 하나의 자체 호스팅 애플리케이션에 담겨 있습니다.

에이전트당 요금을 부과하는 SaaS ITSM 도구와 달리, 자체 VPS에 iTop을 자체 호스팅하면 IT 팀이 데이터, 사용자 지정 및 통합을 완벽하게 제어할 수 있습니다. iTop Hub의 애드온을 통해 iTop을 확장하여 특정 운영 워크플로우에 맞게 조정할 수 있습니다.