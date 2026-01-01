IP 주소, 랙 및 회로를 위한 오픈 소스 네트워크 인프라 모델링 및 문서화 플랫폼
NetBox용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NetBox 활용으로 만들 수 있는 것
NetBox는 네트워크 인프라 모델링 및 문서화를 위한 선도적인 오픈 소스 플랫폼입니다. 원래 DigitalOcean에서 개발되었으며, IP 주소 관리(IPAM), 데이터 센터 인프라 관리(DCIM), 회로, 연결 및 가상화 리소스에 대한 포괄적인 진실의 원천을 제공합니다. 네트워크 엔지니어는 NetBox를 사용하여 전체 인프라에 걸쳐 모든 장치, 케이블, IP 주소 및 VLAN을 추적합니다.
VPS에 NetBox를 자체 호스팅하면 모든 네트워크 문서를 비공개로 유지하고 운영팀이 액세스할 수 있습니다. 이 배포에는 데이터 저장을 위한 PostgreSQL, 캐싱 및 백그라운드 작업을 위한 Redis, 안정적인 작업 실행을 위한 전용 워커 프로세스가 포함됩니다. 배포 중에 구성된 자격 증명으로 첫 실행 시 관리자 계정이 자동으로 생성됩니다.
NetBox의 주요 특징
IP 주소 관리
계층적 구성 및 활용도 추적 기능을 통해 IP 프리픽스, 주소, 범위 및 VLAN을 추적합니다.
기기 목록
랙 배치도 및 케이블 추적을 통해 네트워크 장치, 장치 유형, 제조업체 및 플랫폼을 모델링합니다.
회로 추적
WAN 회선, 공급업체 및 연결을 A/Z 종단 매핑 및 계약 세부 정보와 함께 문서화합니다.
REST 및 GraphQL API
완전한 REST 및 GraphQL API를 통해 자동화, 모니터링 도구와의 통합, 프로그래밍 방식의 인프라 관리가 가능합니다.
사용자 정의 필드
사용자 지정 필드, 태그 및 유효성 검사 규칙을 사용하여 모든 객체 유형을 확장하여 조직의 특정 문서화 요구 사항에 맞게 조정하세요.
변경 기록
사용자 귀속 및 타임스탬프가 포함된 인프라 기록의 모든 변경 사항에 대한 완전한 감사 추적.
Hostinger에서 NetBox을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.