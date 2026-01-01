NetBox는 네트워크 인프라 모델링 및 문서화를 위한 선도적인 오픈 소스 플랫폼입니다. 원래 DigitalOcean에서 개발되었으며, IP 주소 관리(IPAM), 데이터 센터 인프라 관리(DCIM), 회로, 연결 및 가상화 리소스에 대한 포괄적인 진실의 원천을 제공합니다. 네트워크 엔지니어는 NetBox를 사용하여 전체 인프라에 걸쳐 모든 장치, 케이블, IP 주소 및 VLAN을 추적합니다.

VPS에 NetBox를 자체 호스팅하면 모든 네트워크 문서를 비공개로 유지하고 운영팀이 액세스할 수 있습니다. 이 배포에는 데이터 저장을 위한 PostgreSQL, 캐싱 및 백그라운드 작업을 위한 Redis, 안정적인 작업 실행을 위한 전용 워커 프로세스가 포함됩니다. 배포 중에 구성된 자격 증명으로 첫 실행 시 관리자 계정이 자동으로 생성됩니다.