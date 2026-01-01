Copyparty 원클릭 설치.
HTTP, WebDAV, SFTP, FTP 액세스, 재개 가능한 업로드, 데이터베이스 종속성 제로를 지원하는 휴대용 파일 서버.
Copyparty용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Copyparty 활용으로 만들 수 있는 것
Copyparty는 외부 데이터베이스 없이 단일 컨테이너에 탁월한 수의 기능을 담고 있는 자체 호스팅 파일 서버입니다. HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, TFTP를 통해 동시에 파일을 제공하며, 연결이 끊어져도 중단되지 않는 청크 재개 가능한 업로드를 지원하고, 썸네일, 오디오 재생 및 전체 텍스트 검색 기능을 갖춘 완전한 미디어 라이브러리를 포함합니다.
자체 VPS에 Copyparty를 자체 호스팅하면 브라우저부터 Windows 탐색기, FileZilla에 이르기까지 모든 표준 클라이언트와 작동하는 개인 파일 공유 플랫폼을 벤더 종속이나 반복적인 저장 비용 없이 사용할 수 있습니다. 모든 것이 파일 시스템에 직접 데이터가 저장된 단일 컨테이너에서 실행되므로 백업 및 마이그레이션이 간단합니다.
Copyparty의 주요 특징
다중 프로토콜 접속
HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, TFTP를 통해 파일을 동시에 서비스하여 모든 클라이언트(브라우저, 파일 관리자 또는 CLI 도구)가 자체 기본 프로토콜을 사용하여 연결할 수 있도록 합니다.
업로드 재개
청크 업로드 지원을 통해 네트워크 중단 후에도 대용량 파일 전송이 처음부터 다시 시작하지 않고 자동으로 재개됩니다.
내장 미디어 라이브러리
오디오 및 비디오 파일의 썸네일을 자동으로 생성하고 메타데이터를 추출하여 파일 서버를 탐색 가능한 미디어 컬렉션으로 전환합니다.
파일 중복 제거
해시 기반 중복 제거는 업로드 시 동일한 파일을 감지하고 단 하나의 사본만 저장하여 수동 작업 없이 디스크 공간을 절약합니다.
데이터베이스 불필요
모든 데이터는 파일 시스템에 직접 저장됩니다 — 파일과 함께 관리, 백업 또는 마이그레이션할 PostgreSQL, MySQL 또는 Redis가 없습니다.
Hostinger에서 Copyparty을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.