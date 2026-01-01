Copyparty는 외부 데이터베이스 없이 단일 컨테이너에 탁월한 수의 기능을 담고 있는 자체 호스팅 파일 서버입니다. HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, TFTP를 통해 동시에 파일을 제공하며, 연결이 끊어져도 중단되지 않는 청크 재개 가능한 업로드를 지원하고, 썸네일, 오디오 재생 및 전체 텍스트 검색 기능을 갖춘 완전한 미디어 라이브러리를 포함합니다.

자체 VPS에 Copyparty를 자체 호스팅하면 브라우저부터 Windows 탐색기, FileZilla에 이르기까지 모든 표준 클라이언트와 작동하는 개인 파일 공유 플랫폼을 벤더 종속이나 반복적인 저장 비용 없이 사용할 수 있습니다. 모든 것이 파일 시스템에 직접 데이터가 저장된 단일 컨테이너에서 실행되므로 백업 및 마이그레이션이 간단합니다.