Halo 원클릭 설치.
블로그, 웹사이트 및 콘텐츠 기반 사이트 구축을 위한 현대적인 오픈 소스 CMS이며, 플러그인 마켓플레이스를 제공합니다.
Halo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Halo 활용으로 만들 수 있는 것
Halo는 Spring Boot 및 반응형 PostgreSQL을 기반으로 구축된 완전한 오픈소스 기반의 최신 콘텐츠 관리 시스템입니다. 풍부한 플러그인 및 테마 마켓플레이스, 블록 기반 편집기, 다중 콘텐츠 유형 게시 기능, 깔끔한 관리 콘솔을 갖추고 있어 개인 블로그부터 회사 웹사이트에 이르기까지 모든 용도에 적합합니다.
39,000개 이상의 GitHub 스타와 활발한 개발을 통해, Halo는 가장 널리 채택된 자체 호스팅 CMS 플랫폼 중 하나입니다. 자체 VPS에 직접 호스팅하면 콘텐츠에 대한 완전한 제어권을 가지며, 게시물당 수수료가 없고, 구독 등급에 제한받지 않고 플러그인으로 플랫폼을 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다.
Halo의 주요 특징
플러그인 마켓플레이스
Halo를 SEO, 댓글, 검색, 소셜 공유 등 다양한 기능을 위한 커뮤니티 플러그인으로 확장하세요. 이 플러그인들은 관리 콘솔에서 직접 설치됩니다.
테마 시스템
전체 테마 엔진과 활발한 커뮤니티 테마 마켓플레이스를 통해 사이트 모양을 전환하거나 사용자 지정할 수 있습니다.
블록 기반 에디터
HTML을 직접 편집하지 않고도 이미지, 임베드, 코드 블록 및 사용자 지정 레이아웃을 지원하는 최신 블록 편집기를 사용하여 풍부한 콘텐츠를 만들 수 있습니다.
다양한 콘텐츠 유형
단일 플랫폼에서 게시물, 페이지, 모멘트(마이크로블로그)를 발행하여 긴 형식 및 짧은 형식 콘텐츠 요구 사항을 모두 충족합니다.
REST 및 GraphQL API
내장 API를 통해 콘텐츠를 노출하여 헤드리스 배포, 모바일 앱 또는 타사 통합을 지원합니다.
Hostinger에서 Halo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.