Halo는 Spring Boot 및 반응형 PostgreSQL을 기반으로 구축된 완전한 오픈소스 기반의 최신 콘텐츠 관리 시스템입니다. 풍부한 플러그인 및 테마 마켓플레이스, 블록 기반 편집기, 다중 콘텐츠 유형 게시 기능, 깔끔한 관리 콘솔을 갖추고 있어 개인 블로그부터 회사 웹사이트에 이르기까지 모든 용도에 적합합니다.

39,000개 이상의 GitHub 스타와 활발한 개발을 통해, Halo는 가장 널리 채택된 자체 호스팅 CMS 플랫폼 중 하나입니다. 자체 VPS에 직접 호스팅하면 콘텐츠에 대한 완전한 제어권을 가지며, 게시물당 수수료가 없고, 구독 등급에 제한받지 않고 플러그인으로 플랫폼을 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다.