ExpenseOwl 원클릭 설치.
대시보드 차트, 카테고리 관리, CSV 가져오기/내보내기 기능을 갖춘 경량 자체 호스팅 지출 추적기 — 데이터베이스가 필요 없습니다.
ExpenseOwl용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ExpenseOwl 활용으로 만들 수 있는 것
ExpenseOwl은 외부 데이터베이스가 필요 없이 모든 데이터를 로컬 JSON 파일에 저장하는 최소한의 자체 호스팅 경비 추적 애플리케이션입니다. 파이 차트와 현금 흐름 요약이 포함된 깔끔한 대시보드, 항목 검토를 위한 정렬 가능한 경비 테이블, 카테고리, 통화, 데이터 가져오기/내보내기를 관리하기 위한 설정 패널을 제공합니다.
자체 VPS에 ExpenseOwl을 자체 호스팅하면 개인 금융 기록이 인프라를 벗어나지 않습니다. 가벼운 디자인은 유지 관리할 데이터베이스 서비스 없이 몇 초 만에 배포되므로, 개인 금융 데이터에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있는 가장 간단한 방법 중 하나입니다.
ExpenseOwl의 주요 특징
지출 대시보드
파이 차트와 현금 흐름 요약은 추적된 모든 카테고리의 지출 패턴을 즉각적으로 시각적으로 분석해 줍니다.
카테고리 관리
개인 또는 가계 예산 시스템에 맞게 설정 패널에서 사용자 지정 지출 카테고리를 정의하고 편집할 수 있습니다.
CSV 가져오기 및 내보내기
CSV 파일을 사용하여 익스펜스아울에서 데이터를 가져오고 내보낼 수 있습니다. 이는 다른 앱에서 기록을 가져오거나 휴대용 백업을 생성하는 데 유용합니다.
데이터베이스 필요 없음
모든 지출 데이터는 명명된 볼륨의 로컬 JSON 파일에 저장되므로, 구성하거나 유지 관리할 Postgres 또는 MySQL 서비스가 없습니다.
PWA 지원
브라우저에서 직접 네이티브 앱과 같은 경험을 할 수 있도록, ExpenseOwl을 데스크톱 또는 모바일에 프로그레시브 웹 앱으로 설치하세요.
Hostinger에서 ExpenseOwl을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.