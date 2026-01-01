ExpenseOwl은 외부 데이터베이스가 필요 없이 모든 데이터를 로컬 JSON 파일에 저장하는 최소한의 자체 호스팅 경비 추적 애플리케이션입니다. 파이 차트와 현금 흐름 요약이 포함된 깔끔한 대시보드, 항목 검토를 위한 정렬 가능한 경비 테이블, 카테고리, 통화, 데이터 가져오기/내보내기를 관리하기 위한 설정 패널을 제공합니다.

자체 VPS에 ExpenseOwl을 자체 호스팅하면 개인 금융 기록이 인프라를 벗어나지 않습니다. 가벼운 디자인은 유지 관리할 데이터베이스 서비스 없이 몇 초 만에 배포되므로, 개인 금융 데이터에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있는 가장 간단한 방법 중 하나입니다.