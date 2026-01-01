Logseq는 프라이버시를 최우선으로 하는 오픈 소스 지식 관리 및 개요 작성 플랫폼입니다. 블록 기반 노트, 양방향 링크, 일일 저널, 그래프 스타일 노트 관계, 쿼리 가능한 지식 기반을 모두 디스크의 Markdown 또는 Org-mode 파일로 작성합니다. Logseq 웹 앱은 브라우저에서 완전히 실행되는 정적 SPA입니다. 이 템플릿은 이를 자체 호스팅하므로 노트를 구동하는 JavaScript는 타사가 아닌 사용자가 제어하는 인프라에서 제공됩니다.

노트는 File System Access API를 통해 브라우저에 로컬로 저장됩니다. 이는 데이터가 SPA를 호스팅하는 서버에 전혀 닿지 않는다는 의미입니다. 사용자가 Logseq UI를 원하지만 logseq.com이나 어떤 클라우드 동기화 제공업체에도 의존하고 싶지 않은 '내 CDN을 신뢰합니다' 워크플로에 완벽합니다. 배포를 Logseq 데스크톱 앱, git sync 또는 iCloud/OneDrive 폴더 동기화와 페어링하여 동일한 노트 파일에 여러 장치에서 액세스할 수 있습니다.