Logseq 원클릭 설치로 배포
개인 정보 보호를 최우선으로 하는 자체 호스팅 지식 기반 및 아웃라이너는 빠른 정적 웹 앱 형태로 제공되며, 노트는 브라우저가 제어하는 로컬 폴더에 저장됩니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Logseq 활용으로 만들 수 있는 것
Logseq는 프라이버시를 최우선으로 하는 오픈 소스 지식 관리 및 개요 작성 플랫폼입니다. 블록 기반 노트, 양방향 링크, 일일 저널, 그래프 스타일 노트 관계, 쿼리 가능한 지식 기반을 모두 디스크의 Markdown 또는 Org-mode 파일로 작성합니다. Logseq 웹 앱은 브라우저에서 완전히 실행되는 정적 SPA입니다. 이 템플릿은 이를 자체 호스팅하므로 노트를 구동하는 JavaScript는 타사가 아닌 사용자가 제어하는 인프라에서 제공됩니다.
노트는 File System Access API를 통해 브라우저에 로컬로 저장됩니다. 이는 데이터가 SPA를 호스팅하는 서버에 전혀 닿지 않는다는 의미입니다. 사용자가 Logseq UI를 원하지만 logseq.com이나 어떤 클라우드 동기화 제공업체에도 의존하고 싶지 않은 '내 CDN을 신뢰합니다' 워크플로에 완벽합니다. 배포를 Logseq 데스크톱 앱, git sync 또는 iCloud/OneDrive 폴더 동기화와 페어링하여 동일한 노트 파일에 여러 장치에서 액세스할 수 있습니다.
Logseq의 주요 특징
블록 기반 아웃라이너
모든 줄은 양방향 링크, 임베드 및 참조를 지원하는 드래그 가능한 블록으로, 비선형적 사고를 하는 사람들과 PKM 워크플로우에 이상적입니다.
마크다운 및 Org-mode
노트는 디스크에 저장된 일반 마크다운 또는 Org-mode 파일이므로, 모든 텍스트 편집기에서 편집 가능하며 향후 Logseq 서비스 종료 후에도 유지됩니다.
일일 일기
일별 노트 페이지는 시간이 지남에 따라 패턴을 드러내고 주제별 페이지로 손쉽게 연결되는 의식의 흐름 로그를 생성합니다.
그래프 뷰
노트 간의 관계를 대화형 그래프로 시각화하여, 성장하는 지식 기반에서 숨겨진 연결을 더 쉽게 발견할 수 있습니다.
쿼리 및 템플릿
지식 기반에서 Datalog 쿼리를 실행하고, 회의록, 도서, 프로젝트 및 반복되는 워크플로를 위한 재사용 가능한 템플릿을 생성하세요.
설계부터 개인 정보 보호 우선
웹 앱은 전적으로 클라이언트 측에서 실행됩니다. 메모는 브라우저가 제어하는 로컬 폴더에 저장되며, Git 동기화 또는 다른 동기화 계층을 선택하지 않는 한 기기를 떠나지 않습니다.
Hostinger에서 Logseq을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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