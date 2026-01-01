OpenHuman 원클릭 설치.
118개 이상의 앱을 연결하고 사용자가 완벽하게 제어하는 개인 메모리 트리를 구축하는 자체 호스팅 개인 AI 코어.
OpenHuman용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenHuman 활용으로 만들 수 있는 것
OpenHuman은 자체 인프라에서 실행되도록 설계된 오픈 소스 개인 AI 슈퍼 인텔리전스입니다. Rust 코어와 Obsidian과 호환되는 로컬 우선 메모리 트리를 기반으로 구축되었으며, 원클릭 OAuth를 통해 Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar 등 100개 이상의 서비스에 연결되고 20분마다 새로운 데이터를 비공개 지식 기반으로 조용히 가져옵니다.
OpenHuman을 자체 호스팅하면 모든 이메일, 문서 및 대화가 사용자 소유의 작업 공간에 유지되며, 요청 시 추론, 고속 또는 비전 모델로 요청을 라우팅할 수 있습니다. 좌석당 요금이나 공급업체 종속이 없으며, 명시적으로 라우팅하지 않는 한 타사 AI 서비스는 사용자의 원시 데이터를 볼 수 없습니다.
OpenHuman의 주요 특징
로컬 우선 메모리
모든 메시지, 문서 및 통합 동기화는 로컬 SQLite 저장소와 Obsidian 호환 볼트에 저장되며, 이 볼트는 디스크에서 직접 읽고, 편집하고 백업할 수 있습니다.
118개 이상의 연동
Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar 등 수십 가지 서비스용 원클릭 OAuth 커넥터와 20분마다 데이터를 새로 고치는 백그라운드 작업자가 함께 제공됩니다.
네이티브 에이전트 도구
내장된 웹 검색, 스크래핑, 파일 시스템 접근, Git 작업 및 음성(STT/TTS)을 통해 에이전트가 외부 플러그인 프레임워크 없이 귀하를 대신하여 행동할 수 있습니다.
TokenJuice 압축
에이전트 호출에서 중복 토큰을 제거하여 장기 실행 워크플로에서 모델 API 비용을 최대 80%까지 절감하는 온디바이스 프롬프트 압축기입니다.
통합 모델 라우팅
단일 구독을 통해 추론, 고속 및 비전 모델 간을 전환하거나, 완전한 개인 정보 보호를 위해 코어를 로컬 Ollama 및 LM Studio 백엔드로 지정할 수 있습니다.
강화된 RPC 핵심
헤드리스 Rust 코어는 베어러 인증 RPC 엔드포인트를 노출하며, 권한이 제한된 읽기 전용 컨테이너로 실행되고, 네트워크를 통해 데스크톱 클라이언트와 깔끔하게 페어링됩니다.
Hostinger에서 OpenHuman을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.