OpenHuman은 자체 인프라에서 실행되도록 설계된 오픈 소스 개인 AI 슈퍼 인텔리전스입니다. Rust 코어와 Obsidian과 호환되는 로컬 우선 메모리 트리를 기반으로 구축되었으며, 원클릭 OAuth를 통해 Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar 등 100개 이상의 서비스에 연결되고 20분마다 새로운 데이터를 비공개 지식 기반으로 조용히 가져옵니다.

OpenHuman을 자체 호스팅하면 모든 이메일, 문서 및 대화가 사용자 소유의 작업 공간에 유지되며, 요청 시 추론, 고속 또는 비전 모델로 요청을 라우팅할 수 있습니다. 좌석당 요금이나 공급업체 종속이 없으며, 명시적으로 라우팅하지 않는 한 타사 AI 서비스는 사용자의 원시 데이터를 볼 수 없습니다.