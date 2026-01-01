Stump 원클릭 설치
OPDS 지원, 전자책 리더 동기화 및 내장 웹 리더를 갖춘 자체 호스팅 만화책, 만화, 전자책 서버.
Stump용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Stump 활용으로 만들 수 있는 것
Stump는 Rust로 구축된 빠르고 오픈 소스인 만화, 망가, 전자책용 미디어 서버입니다. 내장 리더가 있는 탐색 가능한 웹 인터페이스로 EPUB, PDF, CBZ, CBR 라이브러리를 정리하고, 호환되는 모든 전자책 리더 또는 앱이 컬렉션을 직접 스트리밍할 수 있도록 OPDS 카탈로그를 노출합니다. Kobo 및 KoReader 동기화는 수동 북마크 없이 여러 기기에서 읽기 진행 상황을 동기화 상태로 유지합니다.
VPS에 Stump를 자체 호스팅하면 타사 클라우드 서비스에 파일을 업로드하지 않고도 언제 어디서든 모든 기기에서 전체 라이브러리에 액세스할 수 있습니다. Rust 기반 서버는 최소한의 리소스로 실행되므로, 보급형 VPS 상품에서도 실용적입니다.
Stump의 주요 특징
EPUB, PDF, CBZ/CBR 지원
각 형식에 최적화된 반응형 내장 리더를 통해 브라우저에서 바로 만화, 만화책, PDF, 전자책을 읽을 수 있습니다.
OPDS 카탈로그 지원
OPDS 및 OPDS 페이지 스트리밍을 통해 라이브러리를 공개하여 — Moon+ Reader, Kybook, Panels 등 — 호환되는 모든 앱에서 컬렉션을 탐색하고 스트리밍할 수 있습니다.
Kobo와 KoReader 동기화
Kobo 전자책 리더 및 KoReader와 독서 진행 상황 및 북마크를 자동으로 동기화하여 모든 기기에서 위치를 일관되게 유지합니다.
세분화된 액세스 제어
역할 기반 권한으로 여러 사용자 계정을 관리하여, 각 사용자가 접근하고 수정할 수 있는 라이브러리를 제어합니다.
컬렉션 및 읽기 목록
시리즈를 컬렉션으로 정리하고, 정렬된 독서 목록을 큐레이션하여 독자들이 다권 시리즈 또는 크로스오버 아크를 통해 안내받도록 합니다.
Hostinger에서 Stump을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.