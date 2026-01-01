Stump는 Rust로 구축된 빠르고 오픈 소스인 만화, 망가, 전자책용 미디어 서버입니다. 내장 리더가 있는 탐색 가능한 웹 인터페이스로 EPUB, PDF, CBZ, CBR 라이브러리를 정리하고, 호환되는 모든 전자책 리더 또는 앱이 컬렉션을 직접 스트리밍할 수 있도록 OPDS 카탈로그를 노출합니다. Kobo 및 KoReader 동기화는 수동 북마크 없이 여러 기기에서 읽기 진행 상황을 동기화 상태로 유지합니다.

VPS에 Stump를 자체 호스팅하면 타사 클라우드 서비스에 파일을 업로드하지 않고도 언제 어디서든 모든 기기에서 전체 라이브러리에 액세스할 수 있습니다. Rust 기반 서버는 최소한의 리소스로 실행되므로, 보급형 VPS 상품에서도 실용적입니다.