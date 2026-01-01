원클릭 설치로 WhoDB 배포
Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis 등을 위한 경량 웹 기반 데이터베이스 탐색기.
WhoDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WhoDB 활용으로 만들 수 있는 것
WhoDB는 단일 웹 인터페이스를 통해 여러 데이터베이스 시스템을 탐색하고 쿼리할 수 있게 해주는 빠르고 가벼운 데이터베이스 관리 도구입니다. PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, ClickHouse를 지원하며, 다양한 데이터 스택에서 작업하는 개발자와 관리자에게 다재다능한 선택이 됩니다.
WhoDB는 단순성과 속도에 중점을 둡니다. UI에서 데이터베이스에 직접 연결하고, 쿼리를 실행하고, 테이블을 탐색하고, 데이터를 검사할 수 있으며, 복잡한 구성이나 불필요하게 비대한 클라이언트 소프트웨어가 필요 없습니다. 선택적으로 OpenAI 또는 Ollama와 같은 AI 모델을 통합하여 인터페이스 내에서 자연어로부터 쿼리를 생성할 수 있습니다.
WhoDB의 주요 특징
다중 데이터베이스 지원
하나의 통합된 인터페이스에서 PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, ClickHouse에 연결합니다.
AI 기반 질의
OpenAI, Anthropic 또는 로컬 Ollama 모델을 사용하여 편집기에서 직접 자연어 프롬프트에서 SQL 및 NoSQL 쿼리를 생성하세요.
테이블 탐색 및 편집
테이블과 컬렉션 전반에 걸쳐 행을 탐색하고, 필터링하고, 페이지를 매기고, 편집하여 일상적인 데이터 검사 및 수정을 빠르고 직관적으로 만듭니다.
경량 배포
단일 Docker 컨테이너로 제공되며 외부 종속성이 없어 몇 초 만에 시작되고 VPS에 최소한의 오버헤드만 추가합니다.
Hostinger에서 WhoDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.