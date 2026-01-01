WhoDB는 단일 웹 인터페이스를 통해 여러 데이터베이스 시스템을 탐색하고 쿼리할 수 있게 해주는 빠르고 가벼운 데이터베이스 관리 도구입니다. PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, ClickHouse를 지원하며, 다양한 데이터 스택에서 작업하는 개발자와 관리자에게 다재다능한 선택이 됩니다.

WhoDB는 단순성과 속도에 중점을 둡니다. UI에서 데이터베이스에 직접 연결하고, 쿼리를 실행하고, 테이블을 탐색하고, 데이터를 검사할 수 있으며, 복잡한 구성이나 불필요하게 비대한 클라이언트 소프트웨어가 필요 없습니다. 선택적으로 OpenAI 또는 Ollama와 같은 AI 모델을 통합하여 인터페이스 내에서 자연어로부터 쿼리를 생성할 수 있습니다.