Plone은 견고한 파이썬 기반 위에 구축된 성숙하고 엔터프라이즈급 오픈 소스 CMS입니다. 정부 기관, 대학, 비정부기구(NGO), 글로벌 기업 등 수천 개의 사이트를 지원하며, 20년 이상 단 한 건의 원격 코드 실행 취약점도 보고되지 않은 실적을 자랑합니다. Plone 6은 클래식 UI를 제공합니다. 이 UI는 세분화된 역할 기반 접근 제어, 다국어 콘텐츠, 버전 관리, 그리고 300개 이상의 패키지를 포함하는 풍부한 애드온 생태계를 갖춘 완벽한 편집 환경입니다.

VPS에 Plone을 자체 호스팅하면 콘텐츠 및 사용자 데이터에 대한 완전한 소유권을 가지며, 사용자별 라이선스가 필요 없고, 파이썬 애드온과 헤드리스 및 하이브리드 퍼블리싱 워크플로우를 지원하는 REST API를 통해 플랫폼을 확장할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.