원클릭 설치로 Plone 배포.
정부, 대학, 기업에서 20년 이상 신뢰하는 안전한 오픈 소스 콘텐츠 관리 시스템입니다.
Plone용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Plone 활용으로 만들 수 있는 것
Plone은 견고한 파이썬 기반 위에 구축된 성숙하고 엔터프라이즈급 오픈 소스 CMS입니다. 정부 기관, 대학, 비정부기구(NGO), 글로벌 기업 등 수천 개의 사이트를 지원하며, 20년 이상 단 한 건의 원격 코드 실행 취약점도 보고되지 않은 실적을 자랑합니다. Plone 6은 클래식 UI를 제공합니다. 이 UI는 세분화된 역할 기반 접근 제어, 다국어 콘텐츠, 버전 관리, 그리고 300개 이상의 패키지를 포함하는 풍부한 애드온 생태계를 갖춘 완벽한 편집 환경입니다.
VPS에 Plone을 자체 호스팅하면 콘텐츠 및 사용자 데이터에 대한 완전한 소유권을 가지며, 사용자별 라이선스가 필요 없고, 파이썬 애드온과 헤드리스 및 하이브리드 퍼블리싱 워크플로우를 지원하는 REST API를 통해 플랫폼을 확장할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.
Plone의 주요 특징
대기업급 보안
Plone은 20년 보안 기록을 보유하고 있으며 전담 보안 팀을 갖추고 있어, 침해를 감당할 수 없는 정부 및 의료 기관에서 선택하는 CMS입니다.
세분화된 접근 제어
콘텐츠 트리의 모든 레벨에서 역할과 권한을 정의하여, 편집자, 검토자, 독자가 각자 접근 권한이 있는 내용만 보고 수정할 수 있도록 합니다.
전체 콘텐츠 버전 관리
모든 콘텐츠 변경 사항은 추적되며 되돌릴 수 있습니다. 추가 플러그인 없이 버전을 비교하고, 이전 상태를 복원하며, 완벽한 감사 추적을 유지할 수 있습니다.
다국어 지원
내장된 번역 워크플로, 언어 인식 탐색 및 언어별 게시 제어를 통해 여러 언어로 콘텐츠를 관리하세요.
REST API
plone.restapi 레이어는 모든 콘텐츠와 구성을 JSON 엔드포인트로 노출하여, 헤드리스 퍼블리싱, 모바일 앱, 타사 통합을 가능하게 합니다.
확장 가능한 애드온 생태계
300개 이상의 커뮤니티 애드온은 전자상거래, LDAP 인증, 고급 검색 및 사용자 지정 워크플로를 지원하며, 이 모든 것은 코어를 포크하지 않고 설치할 수 있습니다.
Hostinger에서 Plone을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.