Slink 원클릭 설치.
개인 정보 보호를 최우선으로 하는 자체 호스팅 이미지 공유 플랫폼으로, 자동 EXIF 제거 및 설정 가능한 압축 기능을 제공합니다.
Slink용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Slink 활용으로 만들 수 있는 것
Slink는 개인 정보 보호, 소유권, 투명성을 중심으로 구축된 자체 호스팅 이미지 공유 플랫폼입니다. 광고를 위해 업로드를 스캔하거나, 광범위한 라이선스 권한을 주장하거나, 자의적인 콘텐츠 정책을 부과하는 상업용 이미지 호스팅 업체와 달리, Slink는 제3자 접근 없이 자체 서버에 로컬로 저장된 시각적 콘텐츠에 대한 완전한 통제권을 유지하도록 보장합니다.
VPS에 Slink를 자체 호스팅하면 이미지가 인프라를 벗어나지 않습니다. 자동 EXIF 메타데이터 제거 기능은 모든 업로드에서 GPS 좌표, 장치 정보, 타임스탬프를 제거하여 기본적으로 개인 정보를 보호합니다. 구성 가능한 압축, 사용자 승인 워크플로, 비밀번호 정책을 통해 Slink는 사용자 조건에 따라 전문적인 이미지 공유 환경을 제공합니다.
Slink의 주요 특징
EXIF 메타데이터 제거
기본적으로 개인 정보 보호를 위해 업로드된 모든 이미지에서 GPS 좌표, 기기 정보 및 타임스탬프를 자동으로 제거합니다.
설정 가능한 압축
특정 사용 사례에 맞춰 이미지 충실도와 저장 효율성의 균형을 맞추려면 압축 품질 및 업로드 크기 제한을 설정하십시오.
사용자 관리
선택적 승인 워크플로와 구성 가능한 비밀번호 강도 정책을 통해 누가 이미지를 업로드하고 공유할 수 있는지를 제어할 수 있습니다.
로컬 저장소
모든 이미지는 VPS에 직접 저장됩니다. 클라우드 버킷, 타사 CDN, 콘텐츠에 대한 외부 종속성은 없습니다.
고유한 공유 가능한 URL
각 업로드에는 간단한 공유를 위한 고유 URL이 제공되어, 수신자는 계정이나 앱 설치 없이 직접 액세스할 수 있습니다.
Hostinger에서 Slink을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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