Slink는 개인 정보 보호, 소유권, 투명성을 중심으로 구축된 자체 호스팅 이미지 공유 플랫폼입니다. 광고를 위해 업로드를 스캔하거나, 광범위한 라이선스 권한을 주장하거나, 자의적인 콘텐츠 정책을 부과하는 상업용 이미지 호스팅 업체와 달리, Slink는 제3자 접근 없이 자체 서버에 로컬로 저장된 시각적 콘텐츠에 대한 완전한 통제권을 유지하도록 보장합니다.

VPS에 Slink를 자체 호스팅하면 이미지가 인프라를 벗어나지 않습니다. 자동 EXIF 메타데이터 제거 기능은 모든 업로드에서 GPS 좌표, 장치 정보, 타임스탬프를 제거하여 기본적으로 개인 정보를 보호합니다. 구성 가능한 압축, 사용자 승인 워크플로, 비밀번호 정책을 통해 Slink는 사용자 조건에 따라 전문적인 이미지 공유 환경을 제공합니다.