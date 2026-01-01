원클릭 설치로 Bytebase 배포
여러 환경에서 스키마 변경 사항을 안전하게 검토, 승인 및 배포하기 위한 오픈 소스 데이터베이스 DevOps 플랫폼입니다.
Bytebase용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bytebase 활용으로 만들 수 있는 것
Bytebase는 데이터베이스 변경 관리에 소프트웨어 엔지니어링 원칙을 적용하는 오픈 소스 데이터베이스 DevOps 플랫폼입니다. 대부분의 팀이 임시 SQL 스크립트나 비공식적인 DBA 승인에 의존하는 반면, Bytebase는 구조화된 검토 워크플로, 다중 환경 롤아웃 파이프라인, 그리고 애플리케이션 코드가 배포되는 방식을 반영하는 200개 이상의 내장된 SQL 검토 규칙을 제공합니다.
단일 웹 인터페이스에서 PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake 등 20개 이상의 데이터베이스 시스템을 지원합니다. 자체 호스팅을 통해 데이터베이스 자격 증명과 변경 기록이 전적으로 사용자 인프라 내에 유지되며, 어떤 타사 서비스도 사용자 스키마나 데이터에 액세스하지 않습니다.
Bytebase의 주요 특징
데이터베이스 변경 워크플로우
어떤 데이터베이스 환경에 도달하기 전에, 구성 가능한 검토 및 승인 단계를 거쳐 모든 스키마 마이그레이션을 라우팅합니다.
내장 SQL 리뷰
200개 이상의 규칙이 변경 사항이 승인되기 전에 안티 패턴, 누락된 인덱스, 파괴적인 작업을 자동으로 감지합니다.
깃옵스 통합
Bytebase를 Git 저장소에 연결하여 데이터베이스 마이그레이션이 애플리케이션 코드와 동일한 풀 리퀘스트 프로세스를 따르도록 합니다.
다중 환경 배포
각 단계에서 필요한 승인 게이트를 포함하여 개발, 스테이징 및 프로덕션 환경 전반에 걸쳐 정렬된 파이프라인을 정의합니다.
감사 및 준수
모든 마이그레이션 및 승인은 타임스탬프와 사용자 귀속 정보가 포함된 변조 방지 로그에 기록되어 SOC 2 및 유사 프레임워크를 지원합니다.
Hostinger에서 Bytebase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.