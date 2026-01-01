Bytebase는 데이터베이스 변경 관리에 소프트웨어 엔지니어링 원칙을 적용하는 오픈 소스 데이터베이스 DevOps 플랫폼입니다. 대부분의 팀이 임시 SQL 스크립트나 비공식적인 DBA 승인에 의존하는 반면, Bytebase는 구조화된 검토 워크플로, 다중 환경 롤아웃 파이프라인, 그리고 애플리케이션 코드가 배포되는 방식을 반영하는 200개 이상의 내장된 SQL 검토 규칙을 제공합니다.

단일 웹 인터페이스에서 PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake 등 20개 이상의 데이터베이스 시스템을 지원합니다. 자체 호스팅을 통해 데이터베이스 자격 증명과 변경 기록이 전적으로 사용자 인프라 내에 유지되며, 어떤 타사 서비스도 사용자 스키마나 데이터에 액세스하지 않습니다.