Thumbor 원클릭 설치
간단한 URL 기반 요청을 통해 요청 시 이미지를 자르고, 크기를 조정하며, 필터링하는 오픈 소스 스마트 이미지 서버입니다.
Thumbor용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Thumbor 활용으로 만들 수 있는 것
Thumbor는 URL 매개변수를 통해 크기 조정, 자르기 및 필터링을 처리하는 Python 기반의 스마트 이미지 처리 서버입니다. 통합을 위해 애플리케이션 코드 변경이 필요하지 않습니다. 일반적인 이미지 크기 조정 도구와 Thumbor를 차별화하는 것은 AI 기반의 스마트 자르기 기능입니다. 이 기능은 자르기 전에 이미지에서 얼굴과 중요한 특징을 자동으로 감지하여 피사체가 실수로 잘려나가지 않도록 합니다.
Wikipedia, Globo.com, Forbes, Vox Media에서 수십억 개의 이미지를 제공하는 데 사용되며, Thumbor는 대규모 환경에서 검증되었습니다. 기본적인 작동을 위해 외부 종속성이 필요하지 않습니다. 자체 호스팅은 변환당 SaaS 비용을 고정된 VPS 비용으로 대체하고 미디어 파이프라인을 전적으로 자체 인프라 내에 유지합니다.
Thumbor의 주요 특징
스마트 얼굴 감지
내장된 얼굴 및 특징 감지 기능은 다양한 화면 비율로 자를 때 이미지의 가장 중요한 부분이 중앙에 유지되도록 보장합니다.
URL 기반 처리
URL을 생성하여 이미지 크기를 조정하고, 자르고, 필터링하고, 변환할 수 있습니다. SDK가 필요 없으며, 모든 언어 또는 프레임워크에서 작동합니다.
형식 자동 선택
WebP를 지원하는 브라우저에 WebP를 자동으로 제공하며, JPEG 또는 PNG 대체 옵션을 통해 추가 작업 없이 대역폭을 절감합니다.
확장 가능한 필터 시스템
밝기, 대비, 워터마크, 둥근 모서리, 블러를 URL 매개변수 또는 사용자 지정 Python 필터 플러그인을 통해 적용합니다.
결과 캐싱
처리된 결과는 동일한 요청을 다시 처리하는 것을 방지하기 위해 캐시되어, 높은 트래픽 볼륨에서 CPU 부하를 크게 줄여줍니다.
Hostinger에서 Thumbor을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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