Readyset 원클릭 설치
Postgres 및 MySQL 앞에 위치하여 쿼리 속도를 높이고 읽기 트래픽을 확장하는 와이어 호환 캐싱 계층입니다.
Readyset용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Readyset 활용으로 만들 수 있는 것
Readyset은 애플리케이션과 기존 Postgres 또는 MySQL 데이터베이스 사이에 위치하는 부분 상태 스트리밍 SQL 캐시입니다. Readyset은 기본 와이어 프로토콜을 사용하므로, 애플리케이션은 현재 드라이버 및 연결 문자열로 연결할 수 있습니다. 코드 변경, ORM 재작성, 별도의 캐시 무효화 로직 유지보수가 필요 없습니다.
내부적으로 Readyset은 증분 뷰 유지보수를 사용하여 기본 테이블이 변경될 때 캐시된 쿼리 결과를 최신 상태로 유지함으로써, Redis 또는 Memcached와 같은 기존 키-값 캐시의 오래된 데이터 및 캐시 스탬피드 문제를 제거합니다. VPS에 자체 호스팅하면 쿼리 트래픽과 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 유지하면서, 관리형 캐싱 서비스의 쿼리당 요금을 없앨 수 있습니다.
Readyset의 주요 특징
와이어 호환 프록시
애플리케이션과 Postgres 또는 MySQL 사이에 드라이버 변경, ORM 재작성, 또는 새로운 클라이언트 라이브러리 학습 없이 원활하게 통합됩니다.
증분 뷰 유지보수
캐시된 쿼리 결과는 업스트림 테이블이 변경되면 제자리에서 업데이트되므로, 수동 캐시 무효화나 TTL 추측 없이도 읽기 작업은 항상 최신 상태를 유지합니다.
명시적 쿼리 캐싱
CREATE CACHE 문을 사용하여 어떤 SELECT 문을 캐시할지 선택함으로써, 메모리 사용량과 가속화되는 항목을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
내장형 그라파나 대시보드
번들된 그라파나 인스턴스 및 프로메테우스 익스포터는 스택이 시작되는 순간부터 캐시된 쿼리 수, 적중률 및 복제 지연을 표시합니다.
읽기 처리량 스케일 아웃
과도한 읽기 작업 부하는 기본 데이터베이스에 과부하를 주지 않고 Readyset 메모리를 활용하여, 업스트림이 쓰기 및 분석을 처리할 여유를 갖게 합니다.
Postgres와 MySQL 동등성
단일 바이너리가 두 엔진을 모두 지원하므로, 애플리케이션이 PostgreSQL 또는 MySQL과 통신하든 상관없이 동일한 캐싱 워크플로가 적용됩니다.
Hostinger에서 Readyset을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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