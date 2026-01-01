Readyset은 애플리케이션과 기존 Postgres 또는 MySQL 데이터베이스 사이에 위치하는 부분 상태 스트리밍 SQL 캐시입니다. Readyset은 기본 와이어 프로토콜을 사용하므로, 애플리케이션은 현재 드라이버 및 연결 문자열로 연결할 수 있습니다. 코드 변경, ORM 재작성, 별도의 캐시 무효화 로직 유지보수가 필요 없습니다.

내부적으로 Readyset은 증분 뷰 유지보수를 사용하여 기본 테이블이 변경될 때 캐시된 쿼리 결과를 최신 상태로 유지함으로써, Redis 또는 Memcached와 같은 기존 키-값 캐시의 오래된 데이터 및 캐시 스탬피드 문제를 제거합니다. VPS에 자체 호스팅하면 쿼리 트래픽과 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 유지하면서, 관리형 캐싱 서비스의 쿼리당 요금을 없앨 수 있습니다.