WPS Office는 Writer, Spreadsheets, Presentation 및 PDF 편집 도구를 포함하는 포괄적인 오피스 생산성 스위트입니다. KasmVNC 스트리밍을 통해 브라우저에서 접근 가능한 데스크톱 애플리케이션으로 제공되어, 소프트웨어를 로컬에 설치할 필요 없이 모든 장치에서 완벽한 오피스 환경을 제공합니다.

VPS에 WPS Office를 자체 호스팅하면 문서가 항상 보안 URL에서 사용 가능한 영구적인 작업 공간을 제공합니다. WPS Office는 Microsoft Office 형식인 DOCX, XLSX, PPTX와 높은 호환성을 제공하여, Microsoft Office를 사용하는 동료들의 파일과 작업하기에 실용적인 오피스 스위트입니다.