WPS Office 원클릭 설치.
Writer, Spreadsheet, Presentation을 포함한 모든 기능을 갖춘 오피스 스위트를 VPS를 통해 어떤 브라우저에서든 이용할 수 있습니다.
WPS Office용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WPS Office 활용으로 만들 수 있는 것
WPS Office는 Writer, Spreadsheets, Presentation 및 PDF 편집 도구를 포함하는 포괄적인 오피스 생산성 스위트입니다. KasmVNC 스트리밍을 통해 브라우저에서 접근 가능한 데스크톱 애플리케이션으로 제공되어, 소프트웨어를 로컬에 설치할 필요 없이 모든 장치에서 완벽한 오피스 환경을 제공합니다.
VPS에 WPS Office를 자체 호스팅하면 문서가 항상 보안 URL에서 사용 가능한 영구적인 작업 공간을 제공합니다. WPS Office는 Microsoft Office 형식인 DOCX, XLSX, PPTX와 높은 호환성을 제공하여, Microsoft Office를 사용하는 동료들의 파일과 작업하기에 실용적인 오피스 스위트입니다.
WPS Office의 주요 특징
풀 오피스 스위트
Writer(워드 프로세서), Spreadsheets(Excel 호환), Presentation(PowerPoint 호환) 및 PDF 도구가 하나의 패키지에 포함되어 있습니다.
브라우저 기반 액세스
로컬 장치에 소프트웨어를 설치하지 않고 어떤 브라우저에서든 KasmVNC를 통해 전체 WPS Office 데스크톱에 액세스할 수 있습니다.
Microsoft Office 호환
Microsoft Office 사용자들과의 호환성을 유지하기 위해 DOCX, XLSX, PPTX 파일을 높은 충실도로 열고, 편집하고, 저장합니다.
PDF 편집
다른 형식으로 먼저 변환할 필요 없이 WPS Office 내에서 직접 PDF 문서를 보고, 주석을 달고, 편집할 수 있습니다.
지속형 문서 저장소
VPS에서 문서와 설정은 세션 간에 유지되므로, 작업 공간은 항상 마지막으로 사용했던 상태 그대로 유지됩니다.
Hostinger에서 WPS Office을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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