Yucca는 몇 대의 가정용 보안 카메라부터 수천 개의 기업 스트림에 이르기까지 모든 규모의 IP 카메라를 관리하도록 설계된 자체 호스팅 네트워크 비디오 레코더(NVR)입니다. RTSP, ONVIF 및 일반적인 IP 카메라 프로토콜을 지원하며, 웹 인터페이스와 Android 앱을 통해 실시간 보기, 녹화 및 재생 기능을 제공합니다.

VPS에 Yucca를 자체 호스팅하면 클라우드 스토리지 비용이나 타사 액세스 없이 모든 카메라 영상을 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 이메일 알림 기능이 있는 움직임 감지, 모니터링을 위한 Prometheus 메트릭, 그리고 확장 가능한 아키텍처는 Yucca를 가정 보안, 소매점 모니터링 및 소규모 비즈니스 환경을 위한 실용적인 감시 솔루션으로 만듭니다.