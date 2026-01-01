Yucca 원클릭 설치.
IP 카메라용 자체 호스팅 NVR로, 움직임 감지 기능, RTSP/ONVIF 지원, 실시간 및 녹화 영상 확인을 위한 웹 UI를 제공합니다.
Yucca용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Yucca 활용으로 만들 수 있는 것
Yucca는 몇 대의 가정용 보안 카메라부터 수천 개의 기업 스트림에 이르기까지 모든 규모의 IP 카메라를 관리하도록 설계된 자체 호스팅 네트워크 비디오 레코더(NVR)입니다. RTSP, ONVIF 및 일반적인 IP 카메라 프로토콜을 지원하며, 웹 인터페이스와 Android 앱을 통해 실시간 보기, 녹화 및 재생 기능을 제공합니다.
VPS에 Yucca를 자체 호스팅하면 클라우드 스토리지 비용이나 타사 액세스 없이 모든 카메라 영상을 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 이메일 알림 기능이 있는 움직임 감지, 모니터링을 위한 Prometheus 메트릭, 그리고 확장 가능한 아키텍처는 Yucca를 가정 보안, 소매점 모니터링 및 소규모 비즈니스 환경을 위한 실용적인 감시 솔루션으로 만듭니다.
Yucca의 주요 특징
RTSP 및 ONVIF 지원
RTSP 또는 ONVIF 프로토콜을 지원하는 모든 IP 카메라를 연결하여, 대부분의 소비자용 및 전문가용 카메라를 지원합니다.
움직임 감지
카메라 영역에서 움직임이 감지되면 자동으로 녹화 및 이메일 알림을 트리거하여 저장 공간과 노이즈를 줄입니다.
실시간 및 녹화 재생
웹 인터페이스 또는 동반 Android 애플리케이션을 통해 실시간 카메라 스트림을 보고 녹화된 영상을 검토할 수 있습니다.
확장 가능한 아키텍처
유카는 아키텍처 변경 없이 소수의 가정용 카메라에서부터 수천 개의 동시 스트림까지 확장할 수 있습니다.
프로메테우스 메트릭
녹화 및 스트림 상태 지표를 프로메테우스로 내보내 기존 모니터링 대시보드와 통합합니다.
Hostinger에서 Yucca을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.