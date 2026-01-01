Imaginary는 Go로 작성된 오픈 소스 HTTP 마이크로서비스로, 크기 조정, 자르기, 회전, 워터마크, 형식 변환 및 스마트 크롭핑과 같은 고성능 이미지 처리 작업을 수행합니다. libvips를 기반으로 하여 ImageMagick 또는 GraphicsMagick보다 몇 배 더 빠르게 이미지를 처리하며 훨씬 적은 메모리를 사용합니다.

VPS에 Imaginary를 자체 호스팅하면 요청당 수수료나 타사 데이터 노출 없이 귀하의 웹사이트, 모바일 앱 및 파이프라인을 위한 개인적이고 낮은 지연 시간의 이미지 처리 서비스를 이용할 수 있습니다. 간단한 HTTP API를 통해 통합할 준비가 되어 있으며, 안전한 공개 노출을 위해 API 키 인증, URL 서명, 스로틀링 및 CORS를 지원합니다.