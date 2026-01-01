Imaginary 원클릭 설치.
libvips 기반의 고성능 이미지 처리를 위한 빠르고 확장 가능한 HTTP 마이크로서비스.
Imaginary용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Imaginary 활용으로 만들 수 있는 것
Imaginary는 Go로 작성된 오픈 소스 HTTP 마이크로서비스로, 크기 조정, 자르기, 회전, 워터마크, 형식 변환 및 스마트 크롭핑과 같은 고성능 이미지 처리 작업을 수행합니다. libvips를 기반으로 하여 ImageMagick 또는 GraphicsMagick보다 몇 배 더 빠르게 이미지를 처리하며 훨씬 적은 메모리를 사용합니다.
VPS에 Imaginary를 자체 호스팅하면 요청당 수수료나 타사 데이터 노출 없이 귀하의 웹사이트, 모바일 앱 및 파이프라인을 위한 개인적이고 낮은 지연 시간의 이미지 처리 서비스를 이용할 수 있습니다. 간단한 HTTP API를 통해 통합할 준비가 되어 있으며, 안전한 공개 노출을 위해 API 키 인증, URL 서명, 스로틀링 및 CORS를 지원합니다.
Imaginary의 주요 특징
libvips 성능
JPEG, PNG, WEBP, HEIF, TIFF 이미지를 ImageMagick보다 최대 8배 빠르게, 낮은 메모리 사용량으로 처리합니다.
고급 이미지 작업
단일 HTTP 엔드포인트를 통해 각 작업별로 크기 조정, 자르기, 스마트 자르기, 회전, 확대/축소, 워터마크, 흐리게 처리, 형식 변환을 수행합니다.
파이프라인 변환
여러 독립적인 이미지 변환을 하나의 HTTP 요청으로 연결하여 추가 왕복 없이 파생 이미지를 렌더링합니다.
API 키 및 URL 서명
공개 클라이언트에 노출될 때 API 키 인증 및 HMAC URL 서명을 사용하여 서비스 오용을 방지합니다.
동시성 스로틀링
내장된 HTTP 스로틀은 과도한 트래픽 상황에서 서비스가 응답성을 유지하도록 초당 동시 요청을 제한합니다.
원격 URL 출처
쿼리 파라미터를 사용하여 원격 HTTP 소스 또는 마운트된 로컬 디렉터리에서 이미지를 직접 가져와 처리합니다.
Hostinger에서 Imaginary을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.