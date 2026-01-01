Mathesar는 어떤 PostgreSQL 데이터베이스 위에든 스프레드시트 스타일의 인터페이스를 제공하는 오픈 소스 웹 애플리케이션입니다. 데이터베이스를 교체하는 대신, 기본 PostgreSQL 역할 및 권한을 사용하여 직접 연결하므로, 모든 사용자는 자신이 접근 권한을 가진 데이터를 정확히 볼 수 있으며, 별도의 ID 계층이 필요하지 않습니다.

Mathesar를 자체 호스팅하면 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 동시에 비기술적인 팀원들에게는 익숙한 그리드 인터페이스를 통해 레코드를 쿼리하고, 필터링하고, 편집할 수 있는 방법을 제공합니다. 개발자는 기본 Postgres 스키마에 대한 전체 액세스 권한을 유지하므로, Mathesar는 기존 도구를 대체하는 대신 함께 작동합니다.