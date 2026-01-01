Mathesar를 원클릭 설치로 배포하세요.
SQL을 작성하지 않고 PostgreSQL 데이터베이스를 탐색하고 편집하기 위한 오픈 소스 스프레드시트 스타일 인터페이스입니다.
Mathesar용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mathesar 활용으로 만들 수 있는 것
Mathesar는 어떤 PostgreSQL 데이터베이스 위에든 스프레드시트 스타일의 인터페이스를 제공하는 오픈 소스 웹 애플리케이션입니다. 데이터베이스를 교체하는 대신, 기본 PostgreSQL 역할 및 권한을 사용하여 직접 연결하므로, 모든 사용자는 자신이 접근 권한을 가진 데이터를 정확히 볼 수 있으며, 별도의 ID 계층이 필요하지 않습니다.
Mathesar를 자체 호스팅하면 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 동시에 비기술적인 팀원들에게는 익숙한 그리드 인터페이스를 통해 레코드를 쿼리하고, 필터링하고, 편집할 수 있는 방법을 제공합니다. 개발자는 기본 Postgres 스키마에 대한 전체 액세스 권한을 유지하므로, Mathesar는 기존 도구를 대체하는 대신 함께 작동합니다.
Mathesar의 주요 특징
스프레드시트 스타일 편집
익숙한 그리드를 통해 어떤 테이블에서든 행을 탐색하고, 필터링하고, 정렬하고, 편집할 수 있습니다. SQL이나 데이터베이스 클라이언트가 필요 없습니다.
시각적 쿼리 빌더
Postgres 스키마와 동기화되는 포인트 앤 클릭 인터페이스를 통해 조인, 집계 및 필터를 사용하여 쿼리를 구축합니다.
네이티브 액세스 제어
Mathesar는 실제 PostgreSQL 역할 및 권한을 사용합니다. 따라서 사용자가 보고 편집할 수 있는 내용은 항상 데이터베이스 자체의 보안 규칙에 따라 관리됩니다.
CSV 가져오기 및 내보내기
CSV 또는 TSV 파일을 테이블에 직접 업로드하거나, 모든 보기를 스프레드시트로 내보내 오프라인 분석을 할 수 있습니다.
공유 가능한 데이터 양식
협업자가 전체 데이터베이스 인터페이스를 노출하지 않고도 테이블에 행을 추가할 수 있는 간단한 입력 양식을 생성합니다.
Hostinger에서 Mathesar을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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