TaxHacker 원클릭 설치
프리랜서 및 소규모 기업을 위해 영수증 및 송장에서 데이터를 자동으로 추출하는 자체 호스팅 AI 회계 도구.
TaxHacker용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TaxHacker 활용으로 만들 수 있는 것
TaxHacker는 프리랜서, 인디 해커 및 소규모 기업을 위해 구축된 오픈 소스, AI 기반 회계 애플리케이션입니다. 대규모 언어 모델을 사용하여 업로드된 영수증 및 송장에서 금액, 날짜, 판매자, 세금 데이터 및 품목을 자동으로 추출하여 수동 데이터 입력을 없애줍니다.
SaaS 회계 도구와 달리 TaxHacker는 전적으로 자체 인프라에서 실행됩니다. 즉, 금융 문서가 서버를 떠나지 않습니다. 자동 과거 환율 변환 기능을 통해 170개 이상의 세계 통화를 지원하며, OpenAI, Google Gemini, Mistral 또는 Ollama를 통한 로컬 모델과 연동되고, 특정 비즈니스 워크플로에 맞춰 사용자 지정 카테고리 및 AI 프롬프트를 생성할 수 있습니다.
TaxHacker의 주요 특징
AI 문서 추출
수동 입력 없이 영수증과 인보이스를 자동으로 분석하여 금액, 날짜, 판매자, 세금 데이터를 추출합니다.
다중 통화 지원
170개 이상의 통화와 14개 암호화폐에 걸친 거래를 추적하며, 자동 과거 환율 변환을 지원합니다.
유연한 LLM 공급업체
OpenAI, Google Gemini, Mistral 또는 Ollama와 같은 로컬 모델을 지원합니다. — 귀하의 개인 정보 보호 및 비용 요구 사항에 맞는 제공업체를 선택하세요.
사용자 정의 카테고리
특정 비즈니스 워크플로우에 맞춰 조정된 맞춤형 AI 프롬프트를 사용하여 개인화된 카테고리, 프로젝트 및 필드를 생성하세요.
데이터 완전 제어
모든 금융 문서는 자체 서버에 보관되므로, 어떤 타사 서비스도 귀하의 민감한 비즈니스 데이터를 볼 수 없습니다.
일괄 작업
고급 필터링, 전체 텍스트 검색, 대량 작업 및 데이터 내보내기를 통해 세금 시즌 준비를 간편하게 할 수 있습니다.
Hostinger에서 TaxHacker을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.