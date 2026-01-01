TaxHacker는 프리랜서, 인디 해커 및 소규모 기업을 위해 구축된 오픈 소스, AI 기반 회계 애플리케이션입니다. 대규모 언어 모델을 사용하여 업로드된 영수증 및 송장에서 금액, 날짜, 판매자, 세금 데이터 및 품목을 자동으로 추출하여 수동 데이터 입력을 없애줍니다.

SaaS 회계 도구와 달리 TaxHacker는 전적으로 자체 인프라에서 실행됩니다. 즉, 금융 문서가 서버를 떠나지 않습니다. 자동 과거 환율 변환 기능을 통해 170개 이상의 세계 통화를 지원하며, OpenAI, Google Gemini, Mistral 또는 Ollama를 통한 로컬 모델과 연동되고, 특정 비즈니스 워크플로에 맞춰 사용자 지정 카테고리 및 AI 프롬프트를 생성할 수 있습니다.