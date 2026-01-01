Zenfeed 원클릭 설치
AI 기반 RSS 허브는 피드를 요약하고, 의미론적으로 검색하며, 실행 가능한 알림 및 브리핑으로 전달합니다.
Zenfeed용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Zenfeed 활용으로 만들 수 있는 것
Zenfeed는 고전적인 RSS 리더와 개인 LLM 비서를 결합한 오픈 소스 AI 정보 허브입니다. 원시 피드에 압도되는 대신, 모든 기사는 콘텐츠를 요약하고, 사용자 지정 프롬프트로 분류하며, 자연어로 쿼리할 수 있는 의미론적 인덱스에 임베딩하는 구성 가능한 파이프라인을 통해 처리됩니다. 추적 규칙은 임의의 주제를 반복 작업으로 전환하여, 일치하는 콘텐츠가 나타날 때 예약된 브리핑, 모니터링 다이제스트 또는 웹훅 알림을 전달합니다.
자체 VPS에 Zenfeed를 자체 호스팅하면 구독 목록, 읽기 기록 및 LLM API 키를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 이 템플릿은 웹 UI, 영구 저장소가 있는 Zenfeed 엔진, 그리고 비공개 RSSHub 인스턴스를 번들로 제공하여, 기본 RSS 피드를 노출하지 않는 수천 개의 소스를 구독할 수 있습니다.
Zenfeed의 주요 특징
AI 요약
모든 기사는 LLM을 통해 간결한 요약을 생성하므로, 몇 시간 대신 몇 분 만에 수십 개의 출처를 스캔할 수 있습니다.
의미론적 검색
임베딩 인덱스를 사용하면 자연어로 독서 기록을 검색하고, 다양한 피드와 시간에 걸쳐 관련 스토리를 찾아낼 수 있습니다.
예정된 브리핑
가장 중요한 내용을 매일 또는 매주 요약하여 이메일 또는 웹훅으로 전달하는 반복 작업을 구성합니다.
주제 모니터링
새로운 기사가 주제, 회사 또는 키워드와 일치할 때마다 알림을 트리거하는 사용자 지정 프롬프트로 추적 규칙을 정의합니다.
번들된 RSSHub
내장된 RSSHub 인스턴스는 네이티브 피드가 없는 수천 개의 사이트를 AI 파이프라인을 통해 연결할 수 있는 구독으로 전환합니다.
MCP 서버 열기
모델 컨텍스트 프로토콜 서버 역할을 하므로, Cherry Studio와 같은 AI 클라이언트는 개인 피드 라이브러리와 직접 채팅할 수 있습니다.
Hostinger에서 Zenfeed을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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