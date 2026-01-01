Zenfeed는 고전적인 RSS 리더와 개인 LLM 비서를 결합한 오픈 소스 AI 정보 허브입니다. 원시 피드에 압도되는 대신, 모든 기사는 콘텐츠를 요약하고, 사용자 지정 프롬프트로 분류하며, 자연어로 쿼리할 수 있는 의미론적 인덱스에 임베딩하는 구성 가능한 파이프라인을 통해 처리됩니다. 추적 규칙은 임의의 주제를 반복 작업으로 전환하여, 일치하는 콘텐츠가 나타날 때 예약된 브리핑, 모니터링 다이제스트 또는 웹훅 알림을 전달합니다.

자체 VPS에 Zenfeed를 자체 호스팅하면 구독 목록, 읽기 기록 및 LLM API 키를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 이 템플릿은 웹 UI, 영구 저장소가 있는 Zenfeed 엔진, 그리고 비공개 RSSHub 인스턴스를 번들로 제공하여, 기본 RSS 피드를 노출하지 않는 수천 개의 소스를 구독할 수 있습니다.