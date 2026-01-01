Focalboard 원클릭 설치.
팀과 개인을 위한 칸반, 테이블, 갤러리, 캘린더 뷰를 갖춘 오픈 소스 프로젝트 관리 도구
Focalboard용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Focalboard 활용으로 만들 수 있는 것
Focalboard는 Mattermost에서 개발한 오픈소스 프로젝트 관리 플랫폼으로, Trello, Notion, Asana의 자체 호스팅 대안입니다. 이 플랫폼은 직관적인 칸반 보드를 테이블, 갤러리, 캘린더 등 다양한 보기 모드와 결합하여, 워크플로에 가장 적합한 형식으로 동일한 프로젝트 데이터를 시각화할 수 있도록 합니다. 카드는 사용자 지정 속성, 레이블, 마감일 및 첨부 파일을 지원하며, 소프트웨어 스프린트부터 콘텐츠 캘린더에 이르기까지 모든 프로젝트 유형에 적응합니다.
VPS에 Focalboard를 자체 호스팅하면 예측 가능한 비용으로 무제한 보드, 카드 및 팀원을 이용할 수 있습니다. 사용자별 요금, 보드 수 제한, 프로젝트 데이터 수익화 위험이 없습니다. 경량 SQLite 백엔드는 외부 데이터베이스를 필요로 하지 않아 배포 및 유지 관리가 간단합니다.
Focalboard의 주요 특징
다양한 보기 모드
프로젝트를 생각하는 방식에 맞춰 동일한 데이터를 칸반, 테이블, 갤러리, 캘린더 보기로 전환할 수 있습니다.
사용자 정의 속성
카드에 사용자 지정 필드, 라벨, 날짜 및 담당자를 추가하여 각 보드를 특정 워크플로 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
실시간 협업
여러 팀원이 동시에 보드를 편집할 수 있으며, 댓글 및 @멘션을 통해 소통이 문맥에 맞게 유지됩니다.
인기 도구에서 가져오기
처음부터 다시 시작하는 것을 피하기 위해 내장된 가져오기 기능을 사용하여 Trello, Asana, Notion에서 기존 프로젝트를 마이그레이션하세요.
보드 템플릿
일반적인 프로젝트 유형을 위한 미리 만들어진 템플릿을 통해, 올바른 구조가 이미 갖춰진 새 보드를 몇 초 만에 설정할 수 있습니다.
Hostinger에서 Focalboard을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.