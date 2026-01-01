Focalboard는 Mattermost에서 개발한 오픈소스 프로젝트 관리 플랫폼으로, Trello, Notion, Asana의 자체 호스팅 대안입니다. 이 플랫폼은 직관적인 칸반 보드를 테이블, 갤러리, 캘린더 등 다양한 보기 모드와 결합하여, 워크플로에 가장 적합한 형식으로 동일한 프로젝트 데이터를 시각화할 수 있도록 합니다. 카드는 사용자 지정 속성, 레이블, 마감일 및 첨부 파일을 지원하며, 소프트웨어 스프린트부터 콘텐츠 캘린더에 이르기까지 모든 프로젝트 유형에 적응합니다.

VPS에 Focalboard를 자체 호스팅하면 예측 가능한 비용으로 무제한 보드, 카드 및 팀원을 이용할 수 있습니다. 사용자별 요금, 보드 수 제한, 프로젝트 데이터 수익화 위험이 없습니다. 경량 SQLite 백엔드는 외부 데이터베이스를 필요로 하지 않아 배포 및 유지 관리가 간단합니다.