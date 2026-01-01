Shlink 원클릭 설치 배포
브랜드 단축 링크, 클릭 분석, QR 코드 및 전체 REST API를 갖춘 자체 호스팅 URL 단축기.
Shlink용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Shlink 활용으로 만들 수 있는 것
Shlink는 링크 인프라를 완벽하게 소유할 수 있도록 해주는 강력한 오픈 소스 URL 단축 서비스입니다. 브랜딩, 가격 책정 단계 또는 데이터 공유 요구 사항을 부과하는 상업용 서비스와 달리, Shlink를 사용하면 타사 종속성 없이 자체 도메인에 브랜드 단축 링크를 만들 수 있습니다.
VPS에 Shlink를 자체 호스팅하는 것은 클릭 데이터, 분석 및 링크 구성이 전적으로 사용자 제어하에 있음을 의미합니다. 4,600개 이상의 GitHub 스타를 보유한 Shlink는 공급업체 종속성 없이 안정적인 URL 단축이 필요한 기업, 콘텐츠 제작자 및 개발자에게 신뢰받는 입증되고 활발하게 유지 관리되는 프로젝트입니다.
Shlink의 주요 특징
브랜드 짧은 링크
자신만의 맞춤 도메인으로 단축 링크를 생성하여, 모든 공유 콘텐츠에서 브랜드를 일관성 있게 유지하세요.
클릭 분석
모든 단축 링크에 대해 지리적 위치, 기기 유형 및 리퍼러 데이터를 포함한 상세 클릭 통계를 추적합니다.
QR 코드 생성
어떤 단축 링크든 QR 코드를 자동으로 생성하여 인쇄물, 프레젠테이션, 오프라인 캠페인에 바로 활용할 수 있습니다.
REST API 접속
전체 REST API를 통해 프로그램 방식으로 링크를 생성하고 관리하여, 기존 도구 및 워크플로우와의 통합을 가능하게 합니다.
링크 만료 및 보안
만료일을 설정하고 민감한 링크를 비밀번호로 보호하여 액세스를 제어하고 시간 제한 공유를 적용합니다.
Hostinger에서 Shlink을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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