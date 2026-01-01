Shlink는 링크 인프라를 완벽하게 소유할 수 있도록 해주는 강력한 오픈 소스 URL 단축 서비스입니다. 브랜딩, 가격 책정 단계 또는 데이터 공유 요구 사항을 부과하는 상업용 서비스와 달리, Shlink를 사용하면 타사 종속성 없이 자체 도메인에 브랜드 단축 링크를 만들 수 있습니다.

VPS에 Shlink를 자체 호스팅하는 것은 클릭 데이터, 분석 및 링크 구성이 전적으로 사용자 제어하에 있음을 의미합니다. 4,600개 이상의 GitHub 스타를 보유한 Shlink는 공급업체 종속성 없이 안정적인 URL 단축이 필요한 기업, 콘텐츠 제작자 및 개발자에게 신뢰받는 입증되고 활발하게 유지 관리되는 프로젝트입니다.