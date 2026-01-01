LinkAce 원클릭 설치
자동 링크 모니터링, 전체 텍스트 검색 및 완벽한 REST API를 갖춘 자체 호스팅 북마크 아카이브.
LinkAce용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LinkAce 활용으로 만들 수 있는 것
LinkAce는 수집하는 모든 링크를 장기적으로 체계적으로 보관하고 싶은 사람들을 위해 구축된 오픈 소스 북마크 아카이브입니다. 제목과 설명을 자동으로 캡처하고, 저장된 URL의 깨지거나 이동된 대상을 모니터링하며, 원본 사이트가 사라져도 중요한 소스에 계속 접근할 수 있도록 페이지를 인터넷 아카이브에 넘겨줄 수 있습니다.
자체 VPS에 LinkAce를 셀프 호스팅하면 독서 기록, 연구 자료 및 공유 목록을 타사 추적기 및 독점 북마크 서비스로부터 보호할 수 있습니다. 포함된 MariaDB 데이터베이스와 Redis 캐시는 완전히 소유하는 빠르고 사적인 지식 기반을 제공하며, 브라우저 북마크릿, RSS 피드 및 통합을 위한 전체 REST API를 지원합니다.
LinkAce의 주요 특징
자동 링크 모니터링
정기 검사는 손상되거나 이동된 링크를 표시하여 아카이브가 시간이 지남에 따라 조용히 손상되지 않도록 합니다.
Internet Archive 백업
저장된 URL을 자동으로 웨이백 머신으로 푸시하고, 사라지는 페이지의 읽을 수 있는 사본을 보관합니다.
목록, 태그 및 검색
중첩 목록과 태그를 사용하여 북마크를 정리하고, 고급 필터링된 검색을 통해 모든 것을 빠르게 찾을 수 있습니다.
완전한 REST API
LinkAce를 브라우저 확장 프로그램, 모바일 클라이언트, Zapier 및 사용자 지정 스크립트와 완벽하게 문서화된 API를 통해 통합할 수 있습니다.
공개 및 비공개 링크
각 북마크를 비공개, 내부 또는 공개로 표시하고 전용 RSS 피드를 통해 선별된 컬렉션을 공유하세요.
HTML 가져오기 및 내보내기
기존 브라우저 북마크를 가져오거나 벤더 종속 없이 언제든지 전체 아카이브를 내보내세요.
Hostinger에서 LinkAce을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.