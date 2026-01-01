LinkAce는 수집하는 모든 링크를 장기적으로 체계적으로 보관하고 싶은 사람들을 위해 구축된 오픈 소스 북마크 아카이브입니다. 제목과 설명을 자동으로 캡처하고, 저장된 URL의 깨지거나 이동된 대상을 모니터링하며, 원본 사이트가 사라져도 중요한 소스에 계속 접근할 수 있도록 페이지를 인터넷 아카이브에 넘겨줄 수 있습니다.

자체 VPS에 LinkAce를 셀프 호스팅하면 독서 기록, 연구 자료 및 공유 목록을 타사 추적기 및 독점 북마크 서비스로부터 보호할 수 있습니다. 포함된 MariaDB 데이터베이스와 Redis 캐시는 완전히 소유하는 빠르고 사적인 지식 기반을 제공하며, 브라우저 북마크릿, RSS 피드 및 통합을 위한 전체 REST API를 지원합니다.