Tududi는 깔끔한 계층 구조로 작업, 프로젝트, 영역 및 노트를 관리하기 위한 자체 호스팅 생산성 애플리케이션입니다. 완전한 반복 작업 엔진, CalDAV 동기화 (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), 작업 생성 및 일일 요약을 위한 Telegram 통합, 그리고 팀 배포를 위한 선택적 OIDC/SSO를 통해 기본적인 할 일 목록을 넘어섭니다. 인터페이스는 24개 언어와 다크/라이트 모드를 지원합니다.

Tududi를 자체 호스팅하면 작업 데이터가 전적으로 사용자 자신의 서버에 보관됩니다. — 구독료, 데이터 마이닝, 프로젝트 및 노트에 대한 제3자 액세스가 없습니다. SQLite에서 실행되므로 별도의 데이터베이스 서비스를 관리할 필요가 없습니다. 하나의 컨테이너, 두 개의 볼륨만 있으면 생산성 도구가 HTTPS 뒤에서 실행됩니다.