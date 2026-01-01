Tududi 원클릭 설치.
CalDAV 동기화, 반복 작업, OIDC 인증 기능을 갖춘 자체 호스팅 작업 및 프로젝트 관리자.
Tududi용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tududi 활용으로 만들 수 있는 것
Tududi는 깔끔한 계층 구조로 작업, 프로젝트, 영역 및 노트를 관리하기 위한 자체 호스팅 생산성 애플리케이션입니다. 완전한 반복 작업 엔진, CalDAV 동기화 (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), 작업 생성 및 일일 요약을 위한 Telegram 통합, 그리고 팀 배포를 위한 선택적 OIDC/SSO를 통해 기본적인 할 일 목록을 넘어섭니다. 인터페이스는 24개 언어와 다크/라이트 모드를 지원합니다.
Tududi를 자체 호스팅하면 작업 데이터가 전적으로 사용자 자신의 서버에 보관됩니다. — 구독료, 데이터 마이닝, 프로젝트 및 노트에 대한 제3자 액세스가 없습니다. SQLite에서 실행되므로 별도의 데이터베이스 서비스를 관리할 필요가 없습니다. 하나의 컨테이너, 두 개의 볼륨만 있으면 생산성 도구가 HTTPS 뒤에서 실행됩니다.
Tududi의 주요 특징
프로젝트 및 영역 계층 구조
프로젝트 내에서 작업을 정리하고, 프로젝트를 영역으로 그룹화하며, 하위 작업 진행 상황을 추적합니다 — 이 모든 것을 하나의 깔끔한 인터페이스에서.
CalDAV 동기화
모든 CalDAV 호환 클라이언트(tasks.org, Apple 미리 알림, Thunderbird 등)와 작업을 양방향으로 동기화합니다.
반복 작업 엔진
미래 인스턴스를 자동으로 생성하여 작업이 일별, 주별, 월별 또는 사용자 지정 패턴으로 반복되도록 예약합니다.
Telegram 통합
웹 인터페이스를 열지 않고도 텔레그램 봇을 통해 작업을 생성하고 일일 요약 보고서를 받을 수 있습니다.
OIDC 및 SSO 지원
팀 배포를 위해 Google, Okta, Keycloak, Azure AD 또는 모든 OpenID Connect 제공업체를 통해 인증할 수 있습니다.
Hostinger에서 Tududi을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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