Chartbrew는 여러 소스의 데이터를 단일 라이브 대시보드로 결합해야 하는 팀을 위해 구축된 오픈 소스 분석 및 보고 플랫폼입니다. REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics 및 다양한 SaaS 도구에 직접 연결되며, 타사 ETL 서비스 없이 정기적으로 새로 고쳐지는 차트를 렌더링합니다.

자체 VPS에 Chartbrew를 자체 호스팅하면 API 키, 쿼리 결과 및 고객 데이터를 사용자 환경 내에 유지하고, 공유 대시보드의 사용자별 요금제를 없애며, 보고서가 예약, 포함 및 클라이언트 또는 이해관계자와 공유되는 방식에 대한 모든 권한을 제공합니다.