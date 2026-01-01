Crucix 원클릭 설치.
OSINT 플랫폼은 27개의 실시간 글로벌 데이터 소스를 단일 3D 대시보드에 통합합니다.
Crucix용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Crucix 활용으로 만들 수 있는 것
Crucix는 NASA FIRMS 위성 이미지, 해상 AIS 추적, ACLED 분쟁 데이터, FRED 경제 지표, 소셜 정서 피드를 포함한 27개의 공개 소스에서 데이터를 통합하여 WebGL 기반 3D 지구본을 특징으로 하는 단일 실시간 대시보드로 통합하는 OSINT(오픈 소스 인텔리전스) 플랫폼입니다. 데이터는 15분마다 자동으로 새로 고쳐지며, 수동 개입 없이 지속적인 상황 인식을 제공합니다.
이 플랫폼은 Telegram 및 Discord를 통해 다단계 알림(FLASH, PRIORITY, ROUTINE)을 제공하며, LLM 생성 트레이드 아이디어와 온디맨드 브리핑을 위한 양방향 봇 명령을 제공합니다. VPS에 Crucix를 자체 호스팅하면 모든 API 키와 인텔리전스 아카이브를 자체 인프라에 보관하고, 중단 없는 데이터 수집을 보장하며, 보존 및 액세스에 대한 완전한 제어 권한을 가질 수 있습니다.
Crucix의 주요 특징
27가지 OSINT 출처
위성, 해양, 항공, 분쟁, 경제, 사회 정서 데이터를 병렬로 통합하며, 소스 중 하나를 사용할 수 없는 경우에도 점진적 성능 저하를 통해 작동합니다.
3D 지구본 시각화
WebGL 기반 지구본은 이벤트를 지리적으로 오버레이하여 여러 지역의 사건들을 한눈에 쉽게 연관시킬 수 있습니다.
다단계 경고 시스템
FLASH, PRIORITY, ROUTINE 알림을 텔레그램 및 디스코드를 통해 전달하여 중요한 상황을 즉시 받아볼 수 있도록 합니다.
LLM 지능 분석
Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini 및 기타 제공업체와 연동되어 수집된 데이터로부터 거래 아이디어와 지능형 신호 요약을 생성합니다.
양방향 봇 명령어
온디맨드 상태 확인을 요청하고, 수동 스윕을 실행하며, 텔레그램 또는 디스코드 봇 명령을 통해 직접 브리핑을 받으세요.
Hostinger에서 Crucix을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.