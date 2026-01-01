Crucix는 NASA FIRMS 위성 이미지, 해상 AIS 추적, ACLED 분쟁 데이터, FRED 경제 지표, 소셜 정서 피드를 포함한 27개의 공개 소스에서 데이터를 통합하여 WebGL 기반 3D 지구본을 특징으로 하는 단일 실시간 대시보드로 통합하는 OSINT(오픈 소스 인텔리전스) 플랫폼입니다. 데이터는 15분마다 자동으로 새로 고쳐지며, 수동 개입 없이 지속적인 상황 인식을 제공합니다.

이 플랫폼은 Telegram 및 Discord를 통해 다단계 알림(FLASH, PRIORITY, ROUTINE)을 제공하며, LLM 생성 트레이드 아이디어와 온디맨드 브리핑을 위한 양방향 봇 명령을 제공합니다. VPS에 Crucix를 자체 호스팅하면 모든 API 키와 인텔리전스 아카이브를 자체 인프라에 보관하고, 중단 없는 데이터 수집을 보장하며, 보존 및 액세스에 대한 완전한 제어 권한을 가질 수 있습니다.