Coder는 엔지니어링 조직이 개발자 인프라를 표준화하고, 보안을 강화하며, 확장하는 데 사용하는 자체 호스팅 클라우드 개발 환경을 위한 선도적인 오픈 소스 플랫폼입니다. 플랫폼 팀은 IDE, 종속성, 리소스 할당 및 네트워크 액세스를 지정하는 Terraform 템플릿으로 워크스페이스를 정의하며, 개발자는 로컬 설정에 며칠을 소비하는 대신 몇 분 만에 일관되고 코딩 준비가 된 환경을 구축할 수 있습니다.

VPS에 Coder를 자체 호스팅하면 소스 코드와 자격 증명이 인프라를 벗어나지 않아 엄격한 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족합니다. Docker 소켓 통합을 통해 Coder는 호스트에 컨테이너 기반 워크스페이스를 직접 프로비저닝할 수 있으며, 이를 통해 모든 개발자에게 VPS 컴퓨팅으로 지원되는 격리된 환경을 제공하는 동시에 리소스, 감사 로그 및 액세스 정책에 대한 중앙 집중식 제어를 유지할 수 있습니다.