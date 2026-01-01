원클릭 설치로 Coder 배포
자체 인프라에 Terraform 템플릿을 사용하여 자체 호스팅 클라우드 개발 환경을 프로비저닝하기 위한 오픈 소스 플랫폼.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Coder 활용으로 만들 수 있는 것
Coder는 엔지니어링 조직이 개발자 인프라를 표준화하고, 보안을 강화하며, 확장하는 데 사용하는 자체 호스팅 클라우드 개발 환경을 위한 선도적인 오픈 소스 플랫폼입니다. 플랫폼 팀은 IDE, 종속성, 리소스 할당 및 네트워크 액세스를 지정하는 Terraform 템플릿으로 워크스페이스를 정의하며, 개발자는 로컬 설정에 며칠을 소비하는 대신 몇 분 만에 일관되고 코딩 준비가 된 환경을 구축할 수 있습니다.
VPS에 Coder를 자체 호스팅하면 소스 코드와 자격 증명이 인프라를 벗어나지 않아 엄격한 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족합니다. Docker 소켓 통합을 통해 Coder는 호스트에 컨테이너 기반 워크스페이스를 직접 프로비저닝할 수 있으며, 이를 통해 모든 개발자에게 VPS 컴퓨팅으로 지원되는 격리된 환경을 제공하는 동시에 리소스, 감사 로그 및 액세스 정책에 대한 중앙 집중식 제어를 유지할 수 있습니다.
Coder의 주요 특징
Terraform 워크스페이스 템플릿
재현 가능한 개발 환경을 코드로 정의하고 한 번의 클릭으로 모든 개발자에게 일관된 작업 공간을 프로비저닝합니다.
모든 IDE 지원
개발자들은 선호하는 워크플로를 변경하지 않고 SSH를 통해 VS Code, JetBrains 또는 브라우저 기반 편집기에 연결합니다.
자동 시작 및 자동 중지
워크스페이스는 액세스 시 자동으로 시작되고 일정에 따라 중지되어 유휴 리소스 소비와 인프라 비용을 절감합니다.
SSO 및 감사 로깅
OIDC, GitHub 또는 엔터프라이즈 ID 공급자와 통합하여 보안 및 규정 준수를 위한 전체 감사 추적을 유지합니다.
리소스 할당량
사용자별 CPU 및 메모리 제한을 설정하여 폭주하는 작업 공간이 사용 가능한 모든 VPS 리소스를 소모하는 것을 방지합니다.
Hostinger에서 Coder을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.