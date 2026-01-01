Coral은 Vox Media가 뉴스 기관, 출판사 및 콘텐츠 제작자를 위해 더 건전한 온사이트 토론을 지원하도록 구축한 오픈 소스 댓글 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 타사 댓글 위젯을 커뮤니티 운영의 현실(과도한 중재 작업량, 적대적인 행위자, 그리고 잠재 고객 데이터를 자체 인프라 내에 유지해야 할 필요성)에 맞춰 설계된 자체 호스팅 시스템으로 대체합니다.

워싱턴 포스트(The Washington Post)와 파이낸셜 타임즈(The Financial Times)를 포함한 28개국 500개 이상의 뉴스룸에서 신뢰하는 Coral은 빠르고 접근성 높은 독자 경험과 편집팀을 위해 특별히 제작된 중재 도구 세트를 결합합니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 독자 신원, 댓글 기록 및 참여 신호를 타사 SaaS가 아닌 사용자 본인의 완전한 통제하에 유지할 수 있습니다.