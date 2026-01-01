Coral Talk 원클릭 설치 배포
Vox Media에서 개발한 오픈소스 댓글 플랫폼으로, 언론사의 현장 토론 및 중재 방식을 새롭게 재구상합니다.
Coral Talk용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Coral Talk 활용으로 만들 수 있는 것
Coral은 Vox Media가 뉴스 기관, 출판사 및 콘텐츠 제작자를 위해 더 건전한 온사이트 토론을 지원하도록 구축한 오픈 소스 댓글 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 타사 댓글 위젯을 커뮤니티 운영의 현실(과도한 중재 작업량, 적대적인 행위자, 그리고 잠재 고객 데이터를 자체 인프라 내에 유지해야 할 필요성)에 맞춰 설계된 자체 호스팅 시스템으로 대체합니다.
워싱턴 포스트(The Washington Post)와 파이낸셜 타임즈(The Financial Times)를 포함한 28개국 500개 이상의 뉴스룸에서 신뢰하는 Coral은 빠르고 접근성 높은 독자 경험과 편집팀을 위해 특별히 제작된 중재 도구 세트를 결합합니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 독자 신원, 댓글 기록 및 참여 신호를 타사 SaaS가 아닌 사용자 본인의 완전한 통제하에 유지할 수 있습니다.
Coral Talk의 주요 특징
관리 도구 키트
편집팀을 위해 설계된 반응 대기열, 금지어 목록, 의심 단어 플래그 지정, 스토리별 검토 설정을 통해 대규모로 댓글을 필터링하고 승인할 수 있습니다.
질의응답 및 실시간 채팅
스토리를 Q&A 또는 라이브 채팅 모드로 전환하여 전문가 세션, 속보 토론 또는 구조화된 독자 인터뷰를 진행할 수 있습니다.
작성자 참여
주요 댓글, 기자 배지 및 인라인 직원 답변을 통해 언론인들은 최고의 기여를 부각시키고 스레드 내에서 독자들에게 직접 응답할 수 있습니다.
싱글 사인온
Coral을 기존 ID 계층에 통합하여 JWT 기반 SSO, OAuth 제공업체 또는 로컬 계정을 통해 독자들이 사이트 로그인을 재사용할 수 있도록 합니다.
개인 정보 보호 및 데이터 소유권
댓글, 프로필, 운영 기록은 GDPR 친화적인 내보내기 및 삭제 도구가 내장된 귀하의 VPS MongoDB에 저장됩니다.
어떤 CMS에서든 삽입 가능
가벼운 임베드 스크립트를 사용하면 귀하의 사이트를 단일 CMS에 고정하지 않고도 Coral을 워드프레스, 고스트, 드루팔 또는 사용자 지정 스택에 삽입할 수 있습니다.
Hostinger에서 Coral Talk을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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