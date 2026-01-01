Dialoqbase는 자체 지식 기반을 바탕으로 맞춤형 챗봇을 구축하기 위한 오픈소스 플랫폼입니다. 문서, 웹사이트, PDF, GitHub 저장소, 오디오 및 비디오 스크립트는 pgvector가 포함된 PostgreSQL을 사용하여 수집 및 인덱싱할 수 있으며, 이후 지원되는 모든 언어 모델(OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama 또는 자체 호스팅 Local AI 인스턴스)을 통해 쿼리할 수 있습니다. 제공업체를 변경해도 소스를 다시 인덱싱할 필요가 없습니다.

자체 VPS에 Dialoqbase를 자체 호스팅하면 독점 문서, 대화 기록 및 제공업체 API 키를 메시지당 요금이나 타사 SaaS 종속 없이 직접 관리할 수 있습니다. 내장된 채널 통합 기능을 통해 동일한 봇을 Telegram, Discord, WhatsApp 또는 임베드 가능한 웹 위젯에 게시할 수 있습니다.