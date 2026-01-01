Dialoqbase 원클릭 설치
비공개 지식 기반과 플러그형 언어 및 임베딩 모델 제공업체를 지원하는 자체 호스팅 챗봇 빌더.
Dialoqbase용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dialoqbase 활용으로 만들 수 있는 것
Dialoqbase는 자체 지식 기반을 바탕으로 맞춤형 챗봇을 구축하기 위한 오픈소스 플랫폼입니다. 문서, 웹사이트, PDF, GitHub 저장소, 오디오 및 비디오 스크립트는 pgvector가 포함된 PostgreSQL을 사용하여 수집 및 인덱싱할 수 있으며, 이후 지원되는 모든 언어 모델(OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama 또는 자체 호스팅 Local AI 인스턴스)을 통해 쿼리할 수 있습니다. 제공업체를 변경해도 소스를 다시 인덱싱할 필요가 없습니다.
자체 VPS에 Dialoqbase를 자체 호스팅하면 독점 문서, 대화 기록 및 제공업체 API 키를 메시지당 요금이나 타사 SaaS 종속 없이 직접 관리할 수 있습니다. 내장된 채널 통합 기능을 통해 동일한 봇을 Telegram, Discord, WhatsApp 또는 임베드 가능한 웹 위젯에 게시할 수 있습니다.
Dialoqbase의 주요 특징
비공개 지식 베이스
PDF, 웹사이트, 사이트맵, Word 문서, GitHub 리포지토리, 일반 텍스트, 오디오 또는 비디오 녹취록을 수집하여 각 봇이 귀하의 자체 데이터에 기반을 두도록 하세요.
다중 공급자 LLM
소스를 재색인하거나 프롬프트를 다시 작성할 필요 없이 OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, Local AI 간에 전환할 수 있습니다.
Postgres 벡터 검색
벡터 임베딩은 pgvector를 사용하여 PostgreSQL에 저장되므로 단일 데이터베이스로 메타데이터, 대화 기록 및 유사성 검색을 처리합니다.
채널 통합
단일 구성으로 동일한 봇을 텔레그램, 디스코드, 왓츠앱 또는 임베드 가능한 웹 위젯에 게시하세요.
삽입 가능한 웹 위젯
프론트엔드 코드를 작성할 필요 없이, 짧은 스크립트 태그를 어떤 사이트에든 삽입하여 챗봇을 플로팅 채팅 위젯으로 제공할 수 있습니다.
REST API 접근
REST API를 사용하면 대화를 시작하고, 새로운 소스로 재학습하며, 응답을 맞춤형 애플리케이션 및 자동화로 연결할 수 있습니다.
Hostinger에서 Dialoqbase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.