Jellystat 원클릭 설치
Jellyfin 미디어 서버를 위한 오픈 소스 통계 및 인사이트 대시보드로, 상세한 재생 추적 및 사용자 분석 기능을 제공합니다.
Jellystat용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Jellystat 활용으로 만들 수 있는 것
Jellystat은 Plex용 Tautulli의 분석 스타일에서 영감을 받아 Jellyfin 미디어 서버를 위해 특별히 구축된 오픈 소스 통계 애플리케이션입니다. Jellyfin 서버의 API에 연결하여 재생 데이터, 사용자 활동 및 라이브러리 정보를 지속적으로 수집하며, 대화형 차트와 상세한 사용자별 대시보드를 통해 모든 것을 제공합니다.
VPS에 Jellystat을 자체 호스팅하면 시청 기록과 서버 분석을 완전히 제어할 수 있으며, 타사 추적 서비스로부터 자유롭습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 데이터베이스는 컨테이너 업데이트 전반에 걸쳐 과거 재생 데이터를 유지하며, 내장된 백업 시스템은 통계 및 구성을 저장하여 수동 내보내기 없이도 분석이 업그레이드 및 마이그레이션 후에도 유지되도록 합니다.
Jellystat의 주요 특징
재생 추적
모든 Jellyfin 스트림은 사용자, 항목, 장치, 시청 시간 정보와 함께 기록되어 미디어 서버 활동의 전체 기록을 확인할 수 있습니다.
사용자 활동 인사이트
사용자별 대시보드는 투명한 미디어 사용량 분석을 위해 가구 전체의 시청 시간, 즐겨찾는 콘텐츠 및 시청 패턴을 보여줍니다.
도서관 통계
장르, 코덱, 해상도별로 영화, 프로그램 및 기타 콘텐츠를 상세 분석하면 미디어 라이브러리의 형태를 파악할 수 있습니다.
내장형 백업
Jellystat 데이터베이스의 원클릭 백업 및 복원 기능으로 업그레이드, 마이그레이션, 호스트 변경 시에도 과거 통계를 안전하게 보관할 수 있습니다.
안전한 인증
JWT 기반 로그인은 Jellyfin 사용자 계정에 의존하지 않고 분석 대시보드를 공개 액세스로부터 보호합니다.
Hostinger에서 Jellystat을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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