Jellystat은 Plex용 Tautulli의 분석 스타일에서 영감을 받아 Jellyfin 미디어 서버를 위해 특별히 구축된 오픈 소스 통계 애플리케이션입니다. Jellyfin 서버의 API에 연결하여 재생 데이터, 사용자 활동 및 라이브러리 정보를 지속적으로 수집하며, 대화형 차트와 상세한 사용자별 대시보드를 통해 모든 것을 제공합니다.

VPS에 Jellystat을 자체 호스팅하면 시청 기록과 서버 분석을 완전히 제어할 수 있으며, 타사 추적 서비스로부터 자유롭습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL 데이터베이스는 컨테이너 업데이트 전반에 걸쳐 과거 재생 데이터를 유지하며, 내장된 백업 시스템은 통계 및 구성을 저장하여 수동 내보내기 없이도 분석이 업그레이드 및 마이그레이션 후에도 유지되도록 합니다.