Glance는 Go 기반의 자체 호스팅 대시보드로, 중요한 정보 스트림을 단일의 사용자 정의 가능한 페이지로 중앙 집중화합니다. RSS 피드, 일기 예보, 해커 뉴스, 레딧, YouTube 채널, 서버 통계, Docker 컨테이너 상태 등 다양한 위젯 컬렉션을 지원하며, 이 모든 것은 최소한의 리소스 사용량으로 실시간 업데이트됩니다.

VPS에 Glance를 호스팅하면 개인 데이터 피드를 비공개로 유지하고 클라우드 호스팅 대안으로는 접근할 수 없는 내부 API 및 서비스와의 통합을 허용합니다. 최초 시작 시 기본 구성이 자동으로 생성되므로 배포 직후 작동하는 대시보드에 액세스할 수 있습니다.