Glance 원클릭 설치.
RSS 피드, 날씨, 서버 통계 등을 하나의 화면에서 볼 수 있도록 집계하는 경량 자체 호스팅 대시보드.
Glance용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Glance 활용으로 만들 수 있는 것
Glance는 Go 기반의 자체 호스팅 대시보드로, 중요한 정보 스트림을 단일의 사용자 정의 가능한 페이지로 중앙 집중화합니다. RSS 피드, 일기 예보, 해커 뉴스, 레딧, YouTube 채널, 서버 통계, Docker 컨테이너 상태 등 다양한 위젯 컬렉션을 지원하며, 이 모든 것은 최소한의 리소스 사용량으로 실시간 업데이트됩니다.
VPS에 Glance를 호스팅하면 개인 데이터 피드를 비공개로 유지하고 클라우드 호스팅 대안으로는 접근할 수 없는 내부 API 및 서비스와의 통합을 허용합니다. 최초 시작 시 기본 구성이 자동으로 생성되므로 배포 직후 작동하는 대시보드에 액세스할 수 있습니다.
Glance의 주요 특징
통합 피드 취합
RSS 피드, Reddit 게시물, Hacker News 및 소셜 미디어 업데이트를 하나의 스크롤 가능한 대시보드 뷰로 가져옵니다.
서버 및 컨테이너 모니터링
도구를 전환하지 않고도 Docker 컨테이너 상태와 서버 지표를 콘텐츠 피드와 함께 모니터링할 수 있습니다.
광범위한 위젯 라이브러리
캘린더, 날씨, 시장 데이터, YouTube 채널 및 Twitch 스트림을 구성 가능한 위젯으로 사용할 수 있습니다.
경량 Go 바이너리
최소한의 메모리 및 CPU 사용량으로 Go로 구축된 Glance는 공유 VPS에서 다른 서비스와 함께 편안하게 실행됩니다.
맞춤형 API 통합
호스팅된 대시보드가 액세스할 수 없는 비공개 지표를 표시하기 위해 내부 API 및 독점 데이터 소스를 연결합니다.
Hostinger에서 Glance을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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