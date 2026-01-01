OpenBao는 HashiCorp Vault의 커뮤니티 주도형 오픈 소스 포크로, 팀과 애플리케이션을 위한 안전하고 중앙 집중식 비밀 관리 기능을 제공하도록 구축되었습니다. 이를 통해 통합 API를 통해 동적 비밀, 암호화 키 및 자격 증명을 저장, 액세스 및 순환할 수 있으며, 민감한 데이터를 구성 파일이나 환경 변수에 분산시키지 않습니다.

자체 VPS에 OpenBao를 자체 호스팅하면 비밀이 인프라를 벗어나지 않습니다. — 사용량 제한, 공급업체 종속성, SaaS 공급업체가 자격 증명에 액세스할 위험이 없습니다. Vault와 호환되는 모든 기능 세트를 직접 제어할 수 있습니다.