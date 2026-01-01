OpenBao 원클릭 설치 및 배포
API 키, 비밀번호, 인증서 및 기타 민감한 데이터를 안전하게 저장하기 위한 오픈 소스 보안 비밀 관리 플랫폼.
OpenBao용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenBao 활용으로 만들 수 있는 것
OpenBao는 HashiCorp Vault의 커뮤니티 주도형 오픈 소스 포크로, 팀과 애플리케이션을 위한 안전하고 중앙 집중식 비밀 관리 기능을 제공하도록 구축되었습니다. 이를 통해 통합 API를 통해 동적 비밀, 암호화 키 및 자격 증명을 저장, 액세스 및 순환할 수 있으며, 민감한 데이터를 구성 파일이나 환경 변수에 분산시키지 않습니다.
자체 VPS에 OpenBao를 자체 호스팅하면 비밀이 인프라를 벗어나지 않습니다. — 사용량 제한, 공급업체 종속성, SaaS 공급업체가 자격 증명에 액세스할 위험이 없습니다. Vault와 호환되는 모든 기능 세트를 직접 제어할 수 있습니다.
OpenBao의 주요 특징
동적 비밀
데이터베이스 및 클라우드 공급자를 위한 단기 자격 증명을 필요에 따라 생성하고, 더 이상 필요하지 않을 때 자동으로 해지합니다.
암호화된 키-값 저장소
미사용 상태의 임의의 비밀을 AES-256-GCM 암호화로 저장하여, 민감한 값이 디스크에 노출되지 않도록 합니다.
세분화된 접근 제어
특정 비밀 경로를 읽거나, 쓰거나, 나열할 수 있는 서비스 및 사용자를 제한하는 정책 기반 액세스 규칙을 정의합니다.
여러 인증 방법
토큰, userpass, AppRole, LDAP, JWT 및 기타 방법을 통해 워크플로를 변경하지 않고 애플리케이션과 사용자를 인증합니다.
완전한 감사 로깅
모든 요청과 응답은 변조 방지 감사 싱크에 기록되어, 규정 준수 및 사고 대응을 위한 완전한 추적 기록을 제공합니다.
HTTP API 및 CLI
REST API 또는 크로스 플랫폼 bao CLI를 사용하여 모든 언어 또는 파이프라인에 비밀 검색을 통합하십시오.
Hostinger에서 OpenBao을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.