원클릭 설치로 Annif 배포.
도서관, 기록 보관소, 박물관 및 연구 워크플로를 위한 다국어 자동화된 주제 색인 툴킷.
Annif용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Annif 활용으로 만들 수 있는 것
Annif는 핀란드 국립 도서관의 오픈 소스 툴킷으로, 문서에 주제어를 자동으로 할당합니다. TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE 및 앙상블 모델을 포함한 어휘, 통계 및 머신러닝 백엔드를 결합하여, 목록 작성자가 각 컬렉션 및 언어에 가장 적합한 알고리즘을 선택하거나 조합할 수 있습니다.
자체 VPS에 Annif를 자체 호스팅하면 훈련 코퍼스, 통제된 어휘 및 서지 메타데이터를 제3자 인덱싱 서비스로 보내는 대신 완벽하게 제어할 수 있습니다. 컨테이너는 프로젝트 테스트를 위한 REST API와 브라우저 기반 UI를 노출하므로, 기존 목록 작성 파이프라인에 Annif를 통합하거나 맞춤형 클라이언트를 구축하는 데 HTTP 호출만 필요합니다.
Annif의 주요 특징
다중 인덱싱 백엔드
TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, stwfsapy 중에서 선택하거나, 각 언어 및 컬렉션에 맞게 조정된 앙상블로 결합할 수 있습니다.
다국어 지원
구성 가능한 분석기는 Snowball 스테머, Voikko 및 spaCy 파이프라인을 통해 핀란드어, 스웨덴어, 영어, 독일어 및 기타 언어를 처리합니다.
REST API 및 웹 UI
내장된 브라우저 UI를 통해 프로젝트를 실험할 수 있으며, OpenAPI로 문서화된 REST 엔드포인트는 Annif를 기존 카탈로그 도구에 연결합니다.
통제 어휘
SKOS, TSV 또는 CSV 어휘집(예: YSO, LCSH 또는 사용자 고유의 시소러스)을 로드하여 제안이 권한 파일과 일치하도록 유지합니다.
훈련 및 평가용 CLI
스크립트 가능한 명령줄 인터페이스를 통해 프로젝트를 관리하고, 모델을 훈련하며, 골드 스탠다드 코퍼스와 비교하여 정밀도와 재현율을 벤치마킹합니다.
Hostinger에서 Annif을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.