Annif는 핀란드 국립 도서관의 오픈 소스 툴킷으로, 문서에 주제어를 자동으로 할당합니다. TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE 및 앙상블 모델을 포함한 어휘, 통계 및 머신러닝 백엔드를 결합하여, 목록 작성자가 각 컬렉션 및 언어에 가장 적합한 알고리즘을 선택하거나 조합할 수 있습니다.

자체 VPS에 Annif를 자체 호스팅하면 훈련 코퍼스, 통제된 어휘 및 서지 메타데이터를 제3자 인덱싱 서비스로 보내는 대신 완벽하게 제어할 수 있습니다. 컨테이너는 프로젝트 테스트를 위한 REST API와 브라우저 기반 UI를 노출하므로, 기존 목록 작성 파이프라인에 Annif를 통합하거나 맞춤형 클라이언트를 구축하는 데 HTTP 호출만 필요합니다.