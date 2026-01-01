Wizarr는 Plex, Jellyfin, Emby 미디어 서버를 위한 자체 호스팅 초대 및 사용자 관리 시스템입니다. 이 시스템은 구성 가능한 만료일, 라이브러리 접근 제한, 계정 기간 제한을 포함하는 안전하고 공유 가능한 초대 링크를 생성하며, 새로운 사용자가 빠르게 연결될 수 있도록 안내에 따라 온보딩 과정을 진행합니다.

미디어 서버와 함께 Wizarr를 자체 호스팅하면 각 미디어 서버의 관리자 패널에서 사용자 계정을 수동으로 관리할 필요 없이 누가 얼마나 오랫동안 접근할 수 있는지에 대한 세부적인 제어 권한을 제공합니다. 초대 추적, 세션 관리 및 대량 회원 도구를 통해 공유 미디어 라이브러리 관리를 어떤 규모에서든 실용적으로 만듭니다.