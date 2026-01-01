원클릭 설치로 Wizarr 배포
안내형 온보딩 및 접근 제어 기능을 갖춘 Plex, Jellyfin 및 Emby용 초대 및 사용자 관리 시스템.
Wizarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Wizarr 활용으로 만들 수 있는 것
Wizarr는 Plex, Jellyfin, Emby 미디어 서버를 위한 자체 호스팅 초대 및 사용자 관리 시스템입니다. 이 시스템은 구성 가능한 만료일, 라이브러리 접근 제한, 계정 기간 제한을 포함하는 안전하고 공유 가능한 초대 링크를 생성하며, 새로운 사용자가 빠르게 연결될 수 있도록 안내에 따라 온보딩 과정을 진행합니다.
미디어 서버와 함께 Wizarr를 자체 호스팅하면 각 미디어 서버의 관리자 패널에서 사용자 계정을 수동으로 관리할 필요 없이 누가 얼마나 오랫동안 접근할 수 있는지에 대한 세부적인 제어 권한을 제공합니다. 초대 추적, 세션 관리 및 대량 회원 도구를 통해 공유 미디어 라이브러리 관리를 어떤 규모에서든 실용적으로 만듭니다.
Wizarr의 주요 특징
초대 링크
미디어 서버에 대한 제어된 액세스를 공유하기 위해 만료일 및 사용 제한이 있는 고유한 초대 URL을 생성합니다.
라이브러리 제한
초대된 사용자를 특정 라이브러리로 제한하여 게스트가 명시적으로 공유한 콘텐츠에만 액세스하도록 합니다.
안내형 사용자 온보딩
새로운 초대받은 사람들은 계정 생성 및 미디어 앱 연결 과정을 안내하는 단계별 설정 가이드를 따릅니다.
다중 서버 지원
단일 Wizarr 대시보드에서 Plex, Jellyfin, Emby 서버 전반의 사용자를 관리할 수 있습니다.
초대 추적
어떤 초대가 언제 누구에 의해 사용되었는지 모니터링하여 회원 목록을 정확하고 최신 상태로 유지하세요.
Hostinger에서 Wizarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.