원클릭 설치로 Gotenberg 배포
HTML, Office 문서 및 URL을 고품질 PDF로 변환하는 스테이트리스 Docker API.
Gotenberg용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Gotenberg 활용으로 만들 수 있는 것
고텐베르그는 개발자 중심의 상태 비저장 HTTP API로, PDF 생성 및 문서 변환을 제공합니다. Chromium 및 LibreOffice를 기반으로 구축되어 HTML 페이지, 마크다운, URL, Word 문서, Excel 스프레드시트 등을 단일 API 호출로 PDF로 변환합니다. 클라이언트 라이브러리, 설치 종속성, 요청 간 관리할 상태가 필요 없습니다.
VPS에 고텐베르그를 자체 호스팅하면 문서 처리를 인프라 내에서 유지하여, 변환당 SaaS 수수료를 없애고, 민감한 문서에 대한 데이터 개인 정보 보호 문제를 제거하며, 외부 API가 도달할 수 없는 내부 서비스와의 통합을 가능하게 합니다.
Gotenberg의 주요 특징
HTML을 PDF로
전체 Chromium 엔진을 사용하여 모든 HTML 페이지 또는 URL을 PDF로 렌더링하며, 글꼴, CSS 및 JavaScript로 렌더링된 콘텐츠를 브라우저에 표시되는 것과 똑같이 보존합니다.
오피스 문서 변환
LibreOffice 통합을 통해 Word, Excel, PowerPoint 파일을 PDF로 변환할 수 있으며, Microsoft Office 및 OpenDocument 형식의 전체 범위를 지원합니다.
무상태 건축
각 API 요청은 세션 상태 없이 완전히 독립적이므로, Gotenberg는 데이터 손실 없이 쉽게 확장하고 안전하게 재시작하거나 교체할 수 있습니다.
웹훅 지원
오래 실행되는 변환 작업을 비동기 웹훅 콜백으로 오프로드하여, 대용량 문서가 처리되는 동안 애플리케이션이 차단되지 않도록 합니다.
Prometheus 메트릭
내장된 메트릭 엔드포인트는 요청률, 변환 시간, 큐 깊이에 대한 즉각적인 가시성을 제공하여 문서 파이프라인을 모니터링할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Gotenberg을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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