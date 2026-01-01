고텐베르그는 개발자 중심의 상태 비저장 HTTP API로, PDF 생성 및 문서 변환을 제공합니다. Chromium 및 LibreOffice를 기반으로 구축되어 HTML 페이지, 마크다운, URL, Word 문서, Excel 스프레드시트 등을 단일 API 호출로 PDF로 변환합니다. 클라이언트 라이브러리, 설치 종속성, 요청 간 관리할 상태가 필요 없습니다.

VPS에 고텐베르그를 자체 호스팅하면 문서 처리를 인프라 내에서 유지하여, 변환당 SaaS 수수료를 없애고, 민감한 문서에 대한 데이터 개인 정보 보호 문제를 제거하며, 외부 API가 도달할 수 없는 내부 서비스와의 통합을 가능하게 합니다.